ΑΕΚ: Μπήκε και ο Μουκουντί

Μετά τον Λάζαρο Ρότα χθες, σήμερα ήταν η σειρά του Αρόλντ Μουκουντί να επιστρέψει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων της ΑΕΚ. Ο Καμερουνέζος επέστρεψε με μυϊκό πρόβλημα από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αλλά πλέον αποθεραπεύτηκε και τέθηκε στη διάθεση του Ματίας Αλμέιδα, χωρίς να αποκλείεται να μπει και στην αποστολή του αγώνα της Κυριακής με τον Άρη.

Ο Μουκουντί έχει να αγωνιστεί με την «Ένωση» από τις 21 Δεκεμβρίου και το 2-2 με τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας, αφού στη συνέχεια αναχώρησε για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής και εν συνεχεία γύρισε τραυματίας.

Θέμα ημερών είναι η επάνοδος του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στις προπονήσεις, με τον Σέρβο πολύ πιθανό να είναι έτοιμος για την πρεμιέρα των playoffs την επόμενη Κυριακή, ενώ σύντομα θα επιστρέψει στη δράση και ο Ζίνι.

H σημερινή προπόνηση περιλάμβανε αρκετή δουλειά στο γυμναστήριο, αφού η βροχόπτωση δεν επέτρεψε στην ομάδα να βρεθεί πολλή ώρα στο γήπεδο.

