Παναθηναϊκός: Δύο… κοντοί και ένας ψηλός «τρέλαναν» την Euroleague και τη Ρεάλ

Ο Λεσόρ δεν είχε αντίπαλο, ο Σλούκας οργάνωνε και σκόραρε με κάθε τρόπο ενώ ο Κέντρικ Ναν τα έβαλε με όλους και βγήκε νικητής

Μπάσκετ

Το Τριφύλλι ήταν καταιγιστικό στην επίθεση και σκόραρε 97 πόντους κόντρα στη Ρεάλ.

Οι «πράσινοι» άλωσαν τη Μαδρίτη μετά από 11 χρόνια και το μακρινό 2013 όταν ο Δημήτρης Διαμαντίδης είχε υπογράψει το τελευταίο διπλό.

Πλέον ο Παναθηναϊκός βάζει… γερές βάσεις για την πρώτη τετράδα της διοργάνωσης και το πλεονέκτημα της έδρας.

