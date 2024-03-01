Παναθηναϊκός: Δύο… κοντοί και ένας ψηλός «τρέλαναν» την Euroleague και τη Ρεάλ

Το Τριφύλλι ήταν καταιγιστικό στην επίθεση και σκόραρε 97 πόντους κόντρα στη Ρεάλ.

Οι «πράσινοι» άλωσαν τη Μαδρίτη μετά από 11 χρόνια και το μακρινό 2013 όταν ο Δημήτρης Διαμαντίδης είχε υπογράψει το τελευταίο διπλό.

Πλέον ο Παναθηναϊκός βάζει… γερές βάσεις για την πρώτη τετράδα της διοργάνωσης και το πλεονέκτημα της έδρας.

