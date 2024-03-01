Ο Παναθηναϊκός σημείωσε μία από τις νίκες της σεζόν χθες (29/2), επικρατώντας με 97-86 της Ρεάλ για την 27η αγωνιστική της EuroLeague. Και οι φίλοι του έδειξαν την στήριξή τους. Παναθηναϊκός: Αποθέωση νούμερο 2 πριν την αναχώρηση της ομάδας από την Μαδρίτη

Με την αποστολή να αναχωρεί το σήμερα (3/1) το πρωί από την Μαδρίτη, φίλαθλοι των “πράσινων” που βρισκόντουσαν στο αεροδρόμιο αποθέωσαν τους παίκτες του “τριφυλλιού”, ξεσπώντας σε χειροκροτήματα και επευφημώντας την ομάδα.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.