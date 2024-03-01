Ο Παναθηναϊκός σημείωσε μία από τις νίκες της σεζόν χθες (29/2), επικρατώντας με 97-86 της Ρεάλ για την 27η αγωνιστική της EuroLeague. Και οι φίλοι του έδειξαν την στήριξή τους. Παναθηναϊκός: Αποθέωση νούμερο 2 πριν την αναχώρηση της ομάδας από την Μαδρίτη
Με την αποστολή να αναχωρεί το σήμερα (3/1) το πρωί από την Μαδρίτη, φίλαθλοι των “πράσινων” που βρισκόντουσαν στο αεροδρόμιο αποθέωσαν τους παίκτες του “τριφυλλιού”, ξεσπώντας σε χειροκροτήματα και επευφημώντας την ομάδα.
