Παναθηναϊκός: Αποθέωση νούμερο 2 πριν την αναχώρηση της ομάδας από την Μαδρίτη

Όμορφες στιγμές για τους παίκτες του Παναθηναϊκού , με τους φίλους της ομάδας να χειροκροτούν και να επευφημούν την αποστολή στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης για την νίκη επί της Ρεάλ.

ΠΑΟ

Ο Παναθηναϊκός  σημείωσε μία από τις νίκες της σεζόν χθες (29/2), επικρατώντας με 97-86 της Ρεάλ για την 27η αγωνιστική της EuroLeague. Και οι φίλοι του έδειξαν την στήριξή τους. Παναθηναϊκός: Αποθέωση νούμερο 2 πριν την αναχώρηση της ομάδας από την Μαδρίτη

Με την αποστολή να αναχωρεί το σήμερα (3/1) το πρωί από την Μαδρίτη, φίλαθλοι των “πράσινων” που βρισκόντουσαν στο αεροδρόμιο αποθέωσαν τους παίκτες του “τριφυλλιού”, ξεσπώντας σε χειροκροτήματα και επευφημώντας την ομάδα.

