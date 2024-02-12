Στον πάγκο του ΟΦΗ είναι και επίσημα πια ο Τραϊανός Δέλλας. Η Κρητική ΠΑΕ προχώρησε στην ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Έλληνα τεχνικό ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ενάμιση έτους, δηλαδή, με διάρκεια μέχρι και το καλοκαίρι 2025.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ:

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον Τραϊανό Δέλλα, ως το καλοκαίρι του 2025.

Ο 48χρονος προπονητής (γενν. 31/1/1976 στη Θεσσαλονίκη), αποτελεί μια εμβληματική προσωπικότητα στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, όντας μέλος της Εθνικής ομάδας που κατέκτησε το Euro το 2004, ενώ παράλληλα έχει διαγράψει αξιόλογη πορεία ως ποδοσφαιριστής, με θητεία σε ομάδες εντός και εκτός συνόρων.

Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας ακολούθησε την προπονητική, αναλαμβάνοντας αρχικά την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ (2013 – 2015), την οποία οδήγησε ξανά στη Super League, του Ατρόμητου (2015-2016) και του Παναιτωλικού (2018-2019 & 2020-2021).

Coach, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!

