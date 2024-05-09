Στις ομαδικές προπονήσεις επέστρεψαν οι παίκτες της ΑΕΚ Betsson μετά την αποχή των προηγούμενων ημερών. Οι αθλητές εξοφλήθηκαν από τον Μάκη Αγγελόπουλο και σήμερα άρχισαν και πάλι να προπονούνται σαν γκρουπ.



Ο Ηλίας Ζούρος με τους συνεργάτες τους, έκαναν μετά από καιρό κανονική προπόνηση και ουσιαστικά άρχισε η προετοιμασία για τους αγώνες των playoffs με τον Ολυμπιακό, που αναμένεται να οριστούν την ερχόμενη εβδομάδα.

