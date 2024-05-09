bwin & Ολυμπιακός: Τρία χρόνια σερί στην elite της Ευρώπης!

Αυτή τη φορά διάλεξε τον δύσκολο δρόμο, αυτή τη φορά το μονοπάτι για το Final Four ήταν πιο… αφιλόξενο, όμως ο Ολυμπιακός απέδειξε γιατί ανήκει στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τρίτο διαδοχικό Final Four, τρίτη σερί παρουσία ανάμεσα στους κορυφαίους και η bwin, Μεγάλος Χορηγός της ομάδας, για έξι συναπτά έτη, δίπλα του σε όλες τις μεγάλες στιγμές. Βελιγράδι, Κάουνας και τώρα Βερολίνο. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα άφησε στην άκρη τα προβλήματα που την ταλάνισαν σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, αψήφησε στοιχειωμένα ρεκόρ και αριθμούς και δεν επηρεάστηκε όταν η Μπαρτσελόνα πήρε το προβάδισμα στη σειρά των Playoffs. Πέντε «τελικοί», πέντε ματς που έμελλε να κρίνουν μία σεζόν στη EuroLeague.

Bαθιά υπόκλιση στην ομάδα που έκανε το "refuse to lose"... τρόπο ζωής, που επέβαλλε τους δικούς της κανόνες. Μοναδικές παραστάσεις, όπου οι συγκινήσεις ξεπέρασαν τις νίκες. Ο Ολυμπιακός δεν πήρε την πρωτιά στην κανονική διάρκεια, στις λεπτομέρειες δεν κατάφερε να κατακτήσει το πλεονέκτημα έδρας, όμως η δίψα για επιτυχία ήταν τέτοια, που η Μπαρτσελόνα μάταια προσπάθησε να σταθεί εμπόδιο. Και η παρουσία στο Βερολίνο αποτελεί μία μεγάλη ανταμοιβή, για έναν σύλλογο που βλέπει μόνο την κορυφή, πάντα όμως με ταπεινότητα. Με τον δικό του τρόπο. Από το δικό του μονοπάτι…

Στο πλευρό του παραμένει η bwin! Οι νταμπλούχοι Ελλάδας μαζί με το κορυφαίο στοιχηματικό brand, χάραξαν μαζί σαν μία ομάδα την πορεία τους τα τελευταία έξι χρόνια. Επιστρέφοντας στους κορυφαίους του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ζώντας την απόλυτη καθιέρωση, με ταβάνι τους μόνο τα όνειρα, τις φιλοδοξίες και τη σκληρή δουλειά.

Το 2022 απέκλεισε τη Μονακό με… προπύργιο το «πύρινο» ΣΕΦ. Πέρσι, σα «θηρίο» του Βοσπόρου πετούσε εκτός συνέχειας τη Φενερμπαχτσέ. Φέτος με λυσσαλέα άμυνα και ξεσπάσματα που έγραψαν ιστορία δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στην πολυδιαφημισμένη Μπαρτσελόνα. Άλλωστε, οι παίκτες του Μπαρτζώκα ξέρουν καλά να αλλάζουν φιλοσοφία και νοοτροπία όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Από την ολοκληρωτική επιθετική απειλή του ΣΕΦ στην αμυντική εποποιία της Βαρκελώνης. Όλα όμως αρχίζουν και τελειώνουν στο σύνολο, την ομαδικότητα, την πειθαρχία και τον χαρακτήρα νικητή! Έτσι, ήρθαν οι τρεις μεγάλες προκρίσεις με Μονακό, Φενέρμπαχτσε και Μπαρτσελόνα, έτσι ήρθε η 13η παρουσία στο μεγαλύτερο ραντεβού της EuroLeague.

Η σεζόν δεν άρχισε όπως την είχε φανταστεί ο φίλαθλος του Ολυμπιακού. Διαδοχικοί τραυματισμοί έβγαλαν την ομάδα εκτός τροχιάς, μα κανείς στον οργανισμό δεν πίστευε πως κάτι θα στραβώσει. Δίχως φωνές, δίχως αμφισβητήσεις, αλλά με ζεστό χειροκρότημα, με γεμάτο γήπεδο και σωστές προσθήκες ο Ολυμπιακός βρήκε ξανά εξαιρετικές εμφανίσεις, χωρίς τυμπανοκρουσίες, αλλά χωρίς πανικό και γκρίνια, οι Πειραιώτες «έχτισαν» σερί, μα περισσότερο παγίωσαν τη σιγουριά για παρουσία στο Βερολίνο.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα «ποτίστηκε» με πίστη, το διπλό στο πρώτο ματς στη Βαρκελώνη και το 92-54 στο τέταρτο έδωσαν στον Ολυμπιακό ώθηση και τα μπλουζάκια «OLY Berlin 2024» δεν έμειναν στα ράφια, φορέθηκαν από τους πρωταγωνιστές που έζησαν ξανά στιγμές δόξας. «Πρόκειται για τρομακτικό και συγκλονιστικό επίτευγμα», πρόσθεσε, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, υπενθυμίζοντας ότι τον Φεβρουάριο η ομάδα του βρισκόταν στην 9η θέση. Πίστη, υπομονή και αφοσίωση έριξαν το «τείχος» της αμφισβήτησης. Αυτός ο Ολυμπιακός που έχει στο πλευρό του τον Μεγάλο του Χορηγό, την bwin γεμίζει τις ψυχές των φιλάθλων του.

Ολυμπιακός και bwin μαζί σε ακόμα ένα θρυλικό ραντεβού

Ολυμπιακός και bwin χαράσσουν κοινή πορεία για έξι συναπτά έτη. Με πολλές φιλοδοξίες, με όνειρα, μία συνεργασία που ξεπέρασε πλέον τα στενά όρια της χορηγίας. Μαζί σε όλα τα μεγάλα ραντεβού, σε στιγμές που έγραψαν ιστορία. Η bwin, Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός στηρίζει τις προσπάθειες της ομάδας των «ερυθρόλευκων» για την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης και του εύχεται ολόθερμα καλή επιτυχία στο τρίτο διαδοχικό Final Four!

