Στο όραμα της κυβέρνησης για έναν πιο φιλικό προς το περιβάλλον ελληνικό στόλο και την αναβίωση του ναυπηγικού κλάδου αναφέρθηκε την Τρίτη ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας στο 1ο Συνέδριο Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων.

Ο υπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία ενός χρηματοδοτικού εργαλείου προκειμένου να υποστηριχθεί ο μετασχηματισμός του ελληνικού στόλου ώστε να περιοριστούν οι εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου και να στηριχθούν τα ελληνικά ναυπηγεία.

«Σε κανέναν δεν αρέσει η εικόνα σε τουριστικό προορισμό της χώρας να βλέπει ένα φουγάρο με μαύρο καπνό να βγαίνει από τα πλοία όσο περιμένει να αποβιβαστεί ή να επιβιβαστεί. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σκρέκας και ανέφερε τις πρωτοβουλίες που προωθούνται για το «πρασίνισμα» και τον εξηλεκτρισμό των πλοίων καθώς και των λιμανιών.

Επισήμανε ότι δημιουργείται μία σημαντική ευκαιρία για τα ναυπηγεία μας, αυτή την μεταβατική περίοδο για την παγκόσμια ακτοπλοΐα και προσέθεσε: «Πρέπει να επενδύσουμε στην καινοτομία και την έρευνα».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.