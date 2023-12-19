Λογαριασμός
Ο Αθ. Λιάγκος επανεξελέγη Πρόεδρος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος

Επανεξελέγη στην προεδρία της ΕΛΙΜΕ ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης

Επανεξελέγη στην προεδρία της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) ο Αθανάσιος Λιάγκος, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Το νέο Συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε Σώμα, έχει ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Λιάγκος Αθανάσιος, Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ. Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Α΄ Αντιπρόεδρος: Τσώνης Παναγιώτης, Αν. Δ/ντος Συμβούλου Ο.Λ. Πειραιώς Α.Ε.

Β΄ Αντιπρόεδρος: Καμαρινάκης Απόστολος, Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ. Ελευσίνας Α.Ε.

Γενικός Γραμματέας: Αναγνώστου Σωκράτης, Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ. Βόλου Α.Ε.

Οικονομικός Επόπτης: Βακόνδιος Γεώργιος, Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ. Λαυρίου Α.Ε.

Μέλη:

Αναστασόπουλος Παναγιώτης, Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ. Πατρών Α.Ε.

Βιριράκης Δημήτριος, Πρόεδρος Λ.Τ.Ν. Χανίων

Βλάχος 'Αγγελος, Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ. Καβάλας Α.Ε.

Γεροντίτης Σπυρίδων, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ. Νομού Ευβοίας Α.Ε.

Ζερβόπουλος Σπυρίδων, Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ. Κέρκυρας Α.Ε.

Λειβαδάρας Νικόλαος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. Σύρου

Ματσόπουλος Θεοφάνης, Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ. Ραφήνας Α.Ε.

Παπαδάκης Μηνάς, Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ. Ηρακλείου Α.Ε.

Πορφύρης Αθανάσιος, Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ. Ηγουμενίτσας Α.Ε.

Χατζηκωνσταντίνου Κωνσταντίνος, Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ. Αλεξανδρούπολης Α.Ε.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της ΕΛΙΜΕ το νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι προσανατολισμένο να πρωτοστατήσει στις σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν τη λιμενική βιομηχανία, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η κυβερνοασφάλεια, η αειφορία, η προστασία του περιβάλλοντος, η βελτίωση των υπηρεσιών και της ανταγωνιστικότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

