Θεαματικό είναι το timelapse βίντεο ενός πλοίου που ξεκινάει από τον Ατλαντικό Ωκεανό μέσα από τις δεξαμενές της Διώρυγας του Παναμά, για να καταλήξει στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Κάποιοι κάνουν λόγο για «υδάτινα ασανσέρ», και δεν έχουν άδικο, καθώς μέσω των τεράστιων δεξαμενών που αλλάζουν υδάτινη στάθμη τα πλοία «επικοινωνούν» με τους δύο ωκεανούς, αλλάζοντας επίπεδα.



Η Διώρυγα του Παναμά (ισπανικά: Canal de Panamá‎‎) είναι ένας τεχνητός δίαυλος 82 χιλιομέτρων στον Παναμά, ο οποίος ενώνει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό Ωκεανό. Είναι η δεύτερη σε ναυτιλιακή σπουδαιότητα Διώρυγα από την άποψη των θαλασσίων μεταφορών στον κόσμο, μετά από αυτή του Σουέζ



Η ημερήσια δυναμικότητα διέλευσης της διώρυγας είναι 50 πλοία. Τα πλοία καταβάλλουν τέλη (δικαιώματα) βάσει της χωρητικότητας που έχουν (Panama canal tonnage).



Timelapse of a ship going through the locks at the Panama Canal, going from the Atlantic Ocean to Pacific pic.twitter.com/j4EYD1dhkM — Historic Vids (@historyinmemes) March 12, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.