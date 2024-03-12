Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Υδάτινα ασανσέρ»: Θεαματικό βίντεο δείχνει πώς ένα πλοίο περνάει από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό μέσω της Διώρυγας του Παναμά

Timelapse ενός πλοίου που περνάει μέσα από τις δεξαμενές στη Διώρυγα του Παναμά, για να καταλήξει στον Ειρηνικό Ωκεανό

Panama Canal

Θεαματικό είναι το timelapse βίντεο ενός πλοίου που ξεκινάει από τον Ατλαντικό Ωκεανό μέσα από τις δεξαμενές της Διώρυγας του Παναμά, για να καταλήξει στον Ειρηνικό Ωκεανό. 

Κάποιοι κάνουν λόγο για «υδάτινα ασανσέρ», και δεν έχουν άδικο, καθώς μέσω των τεράστιων δεξαμενών που αλλάζουν υδάτινη στάθμη τα πλοία «επικοινωνούν» με τους δύο ωκεανούς, αλλάζοντας επίπεδα. 

Η Διώρυγα του Παναμά (ισπανικά: Canal de Panamá‎‎) είναι ένας τεχνητός δίαυλος 82 χιλιομέτρων στον Παναμά, ο οποίος ενώνει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό Ωκεανό. Είναι η δεύτερη σε ναυτιλιακή σπουδαιότητα Διώρυγα από την άποψη των θαλασσίων μεταφορών στον κόσμο, μετά από αυτή του Σουέζ 

Η ημερήσια δυναμικότητα διέλευσης της διώρυγας είναι 50 πλοία. Τα πλοία καταβάλλουν τέλη (δικαιώματα) βάσει της χωρητικότητας που έχουν (Panama canal tonnage).
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: διώρυγα Παναμάς πλοίο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark