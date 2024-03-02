Υπερδύναμη στη ναυτιλία η Ελλάδα: 3η στον κόσμο σε αξια στόλου, 2η σε όρους dtw

Πρωτοπόροι στην παγκόσμια πλοιοκτησία σε αξία στόλου παραμένουν Ιαπωνία, Κίνα και Ελλάδα. Σύμφωνα με τον ετήσιο κατάλογο με τους δέκα κορυφαίους στόλους στον κόσμο που παρουσίασε η VesselValues της Veson Nautical η Ιαπωνία καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε αξία στόλου 206,3 δισ. δολ. ΗΠΑ σε περιουσιακά στοιχεία,η Κίνα τη δεύτερη με τρέχουσα αξία 204 δισ.δολ και η Ελλάδα την 3η θέση με στόλο αξίας 169 δισ. δολ.

Ο ελληνικός στόλος δεξαμενόπλοιων έχει την υψηλότερη αξία με 69,5 δισ. δολ., ξεπερνώντας τη δεύτερη Κίνα κατά 22,1 δισ. δολ., που ωστόσο κατέχει περισσότερα δεξαμενόπλοια.

Η Ελλάδα είναι επίσης ο ιδιοκτήτης του δεύτερου μεγαλύτερου στόλου LNG, με 143 πλοία και αξία στόλου 31,1 δισ. δολ..

Η Ιαπωνία που καταλαμβάνει την πρώτη θέση έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στον τομέα των δεξαμενόπλοιων με την προσθήκη σχεδόν 100 πλοίων στο στόλο, αυξάνοντας τη συνολική αξία κατά 15,5% περίπου. Επιπλέον, οι αξίες του τομέα αυτού συνέχισαν να ενισχύονται σχεδόν σε όλους τους επιμέρους τομείς και τις ηλικιακές κατηγορίες κατά το τελευταίο έτος.

Στα εξειδικευμένα τμήματα των πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου και υγραερίου, οι στόλοι της Ιαπωνίας διαθέτουν αξίες 37,8 δισ. δολαρίων και 13,4 δισ. δολαρίων, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της με 202 πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου και 344 πλοία μεταφοράς υγραερίου.

Επιπλέον, η Ιαπωνία ηγείται της αγοράς μεταφορέων οχημάτων με 334 πλοία, συνολικής αξίας 22,9 δισ. δολαρίων.

Η Κίνα διατηρεί την παρουσία της με τον μεγαλύτερο σε αριθμό στόλο, μετρώντας 6.084 πλοία συνολικής αξίας 204 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Κίνα κατέχει επίσης τον μεγαλύτερο αριθμό δεξαμενόπλοιων και εμπορευματοκιβωτίων. Ο στόλος των δεξαμενόπλοιων αποτελείται από 1.576 πλοία συνολικής αξίας 47,4 δισ. δολαρίων και ο στόλος των εμπορευματοκιβωτίων 1.011 πλοία, αξίας 42,6 δισ. δολαρίων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σημαντικός παίκτης, διατηρώντας την τέταρτη θέση με συνολική αξία στόλου 99,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με άξονα την ηγετική τους θέση στον τομέα της κρουαζιέρας αξίας 49 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι δύο κορυφαίες εταιρείες κρουαζιέρας, Carnival και Royal Caribbean, έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ.

Παρά τη μείωση της αξίας του στόλου κατά συνολικά 4,7 δισ. δολάρια ΗΠΑ από την τελευταία έκθεση, οι ΗΠΑ διατηρούν την κυριαρχία τους στον κλάδο της κρουαζιέρας.

Οι ΗΠΑ είναι επίσης ένας εξέχων ιδιοκτήτης στον τομέα των RoRo, με τον μεγαλύτερο στόλο από πλευράς αξίας, 2,5 δισ. δολ.

Η Σιγκαπούρη και η Νότια Κορέα ακολουθούν στην 5η και 6η θέση αντίστοιχα.Η αξία του στόλου της Σιγκαπούρης φθάνει περίπου στα 85,7 δισ. δολάρια ΗΠΑ.

Ο στόλος εμπορευματοκιβωτίων της Σιγκαπούρης είναι ο τρίτος πιο πολύτιμος παγκοσμίως, αξίας 22,1 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ένα τέταρτο της αξίας ολόκληρου του στόλου.

Οι βελτιώσεις στον τομέα των LPG και οι ισχυρότερες αξίες έχουν προκαλέσει αύξηση της δραστηριότητας πώλησης και αγοράς για τη Σιγκαπούρη.

Η τρέχουσα αποτίμηση του στόλου υγραερίου ανέρχεται σε 9,3 δισ. δολάρια ΗΠΑ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 57% από την τελευταία έκθεση.

Η αύξηση αυτή ανεβάζει τη Σιγκαπούρη στη δεύτερη θέση όσον αφορά την αξία στον τομέα των υγραερίων.Η Νότια Κορέα διατήρησε τη θέση της στην 6η θέση φέτος και η αξία του στόλου της ανέρχεται πλέον σε 67 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση λίγο πάνω από 1 δισ. δολάρια ΗΠΑ από την τελευταία έκθεση που ολοκληρώθηκε. Ωστόσο, η χώρα απομακρύνθηκε από την πρώτη 10άδα όσον αφορά τον αριθμό των πλοίων που διαθέτει, καθώς την ξεπέρασαν νεοεισερχόμενες χώρες όπως τα ΗΑΕ, η Ρωσία και οι Κάτω Χώρες.

Η Νορβηγία σημειώνει πρόοδο, ανεβαίνοντας στην έβδομη θέση με αξία στόλου 59,3 δισ. δολαρίων, ξεπερνώντας τη Γερμανία.

Αυτό οφείλεται κυρίως στις επενδύσεις στους τομείς του φυσικού αερίου και η αξία του νορβηγικού στόλου ΥΦΑ αυξήθηκε κατά 16,7% περίπου από την τελευταία έκθεση, από 12,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ σε 14,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Η αξία του στόλου υγραερίου αυξήθηκε κατά 55% περίπου από 2,9 δισ. δολάρια σε 4,5 δισ. δολάρια, λόγω της αύξησης των πωλήσεων μεταχειρισμένων και των παραγγελιών νέων πλοίων. Κατά τη διάρκεια του 2023, η Νορβηγία πρόσθεσε 10 πλοία LPG στο παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών,

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανέβηκε και πάλι στην 8η θέση με αξία 53,8 δισ. δολάρια ΗΠΑ.Υπήρξαν αξιοσημείωτες επενδύσεις στον τομέα του υγραερίου και η αξία αυτού του στόλου έχει αυξηθεί από αξία 2,9 δισ. δολάρια ΗΠΑ στην τελευταία μας έκθεση σε 5 δισ. δολάρια ΗΠΑ σήμερα, δηλαδή αύξηση κατά περίπου 30%.

Η Γερμανία παρουσίασε πτώση στην παγκόσμια κατάταξή της, πέφτοντας από την 7η θέση στην 9η θέση φέτος. Σημαντικό μέρος του στόλου της αποτελείται παραδοσιακά από πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, όπου η Γερμανία κατέχει σήμερα τη δεύτερη θέση όσον αφορά τον αριθμό των πλοίων. Η αξία του στόλου της Γερμανίας έχει μειωθεί από 32,1 δισ. δολάρια ΗΠΑ στην τελευταία έκθεση σε 17,8 δισ. δολάρια ΗΠΑ, γεγονός που αντιπροσωπεύει μείωση περίπου 45%.

Το Χονγκ Κονγκ είναι νεοεισερχόμενο στη λίστα με συνολική αξία στόλου 44,7 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Ειδικότερα, οι σημαντικές επενδύσεις του στον τομέα των χύδην πλοίων ανέβασαν το Χονγκ Κονγκ στην πέμπτη θέση της πρώτης 10άδας. Μόνο αυτός ο τομέας συνεισφέρει πάνω από το ένα τέταρτο της συνολικής αξίας του στόλου, περίπου το 29%, που ανέρχεται σε 13 δισ. δολάρια ΗΠΑ

Σε όρους DWT

Στη δεύτερη θέση μετά την Κίνα τοποθετείται σε όρους dwt (μονάδα μέτρησης που ορίζει το βάρος του φορτίου που επιτρέπεται να κουβαλήσει ένα πλοίο) η ελληνόκτητος ναυτιλία, ενώ την τρίτη θέσει καταλαμβάνει η Ιαπωνία.

O κινεζικός στόλος σε όρους dwt συγκεντρώνει συνολική χωρητικότητα 420.064.563 εκατ. τόνων έναντι 403.955.270 εκατ. τόνων του ελληνόκτητου στόλου, που καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση.Σύμφωνα με τα στοιχεία της Veson Nautical, στην τρίτη θέση είναι η Ιαπωνία με 294.890.188 εκατ. dwt και ακολουθεί η Σιγκαπούρη με 133.401.900 dwt και η Νότια Κορέα 98.153.4500 εκατ. dwt

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

