EuroChampion Jet: Το νέο εντυπωσιακό ταχύπλοο της SEAJETS κατέφτασε στο λιμάνι του Πειραιά!

Το εντυπωσιακό ταχύπλοο EuroChampion Jet έφτασε την Κυριακή, 3 Μαρτίου στο λιμάνι του Πειραιά. Πρόκειται για το νεότερο μέλος της οικογένειας της SEAJETS, το οποίο ετοιμάζεται να ντυθεί στα νέα του σινιάλα και να πλαισιώσει επάξια τις δύο ναυαρχίδες, το WorldChampion Jet, το γρηγορότερο ταχύπλοο με ρεκόρ Guinness και το Tera Jet, το μεγαλύτερο ταχύπλοο στον κόσμο.

Το EuroChampion Jet (πρώην HSC NATCHAN RERA) κατασκευάστηκε το 2007 στην Αυστραλία από την Incat. Με μήκος 112,6 και πλάτος 31 μέτρα, εντυπωσιάζει με το μέγεθός του σε συνδυασμό και με την ταχύτητά του. Είναι ένας κυρίαρχος του Αιγαίου, με μεγάλο του πλεονέκτημα την ικανότητα να μεταφέρει 1.500 επιβάτες και 380 οχήματα με άνεση και φυσικά, ασύγκριτη ταχύτητα.

Καλωσορίσουμε λοιπόν το EuroChampion Jet, το υπερσύγχρονο ταχύπλοο που αναβαθμίζει την ελληνική ακτοπλοΐα και τον ελληνικό τουρισμό, προσφέροντας μεταφορικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Μέσα στις ερχόμενες εβδομάδες θα ανακοινωθούν τα επίσημα δρομολόγιά του για τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.