Χθες σημειώθηκε στο πλοίο True Confidence η πρώτη θανατηφόρα επίθεση των Χούθι εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας, στον Κόλπο του Άντεν,στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Οι απώλειες ζωών και οι τραυματισμοί αμάχων ναυτικών είναι απολύτως απαράδεκτοι» τόνισαν σήμερα κορυφαίες ναυτιλιακές ενώσεις. «Η συχνότητα των επιθέσεων σε εμπορικά πλοία υπογραμμίζει την κατεπείγουσα ανάγκη όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να λάβουν μέτρα για να προστατευτεί η ζωή των αθώων άμαχων ναυτικών και να μπει ένα τέλος σε τέτοιες απειλές», πρόσθεσαν.

Το κόστος της ασφάλισης ενός επταήμερου ταξιδιού μέσω της Ερυθράς Θάλασσας έχει αυξηθεί κατά εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια από τον Νοέμβριο.

Οι Χούθι χρησιμοποιούν προηγμένα όπλα, όπως βαλλιστικούς πυραύλους και δρόνους-καμικάζι, παρά τα πλήγματα που δέχονται, σε αντίποινα, από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο στις βάσεις τους στην Υεμένη, με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητα επιθέσεων εκ μέρους τους.

Ο Στίβεν Κότον, ο γενικός γραμματέας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές (ITF) ζήτησε επίσης να προστατευθούν οι ναυτικοί. «Καμία διορία παράδοσης δεν αξίζει την απώλεια ζωών. Καλούμε τη (ναυτιλιακή) βιομηχανία να εκτρέπει τα πλοία γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας μέχρι να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση μέσω της Ερυθράς Θάλασσας», ανέφερε.

Περίπου 23.000 πλοία περνούν κάθε χρόνο από το στενό Μπαμπ αλ Μαντάμπ που συνδέει την Ερυθρά και τον Κόλπο του Άντεν με τη Διώρυγα του Σουέζ, απ’ όπου διέρχεται το 12% του παγκόσμιου εμπορίου. Η μακρύτερη διαδρομή, γύρω από τη Νότια Αφρική, προσθέτει περίπου 10 ημέρες στο ταξίδι, αυξάνοντας το κόστος και καθυστερώντας τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Ο υπουργός Οικονομικών της Αιγύπτου Μοχάμεντ Μαάιτ, είπε σήμερα ότι τα έσοδα από τη Διώρυγα του Σουέζ έχουν μειωθεί κατά 50%, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιο χρονικό διάστημα αναφέρεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.