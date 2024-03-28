Μετά από 13 χρόνια η δεξαμενή Νο 3 (AFRAMAX), η μεγαλύτερη πλωτή δεξαμενή της χώρας, τέθηκε σε πλήρη λειτουργία ξανά σήμερα.

Η δεξαμενή μετονομάστηκε σε «Σταύρος Νιάρχος», ενώ είχε προηγηθεί η μετονομασία της Νο2 σε «Στρατής Ανδρεάδης» και της Νο1 σε «Γιάννης Γουλανδρής».

Σύμφωνα με ανακοίνωση, λόγω της επαναλειτουργίας της «Σταύρος Νιάρχος» δημιουργούνται πάνω από 500 θέσεις εργασίας, ενώ συνδυαστικά με τη «Στρατής Ανδρεάδης», θα υπάρχει πια η δυνατότητα εξυπηρέτησης άνω των 110- 120 πλοίων σε ετήσια βάση.

Μετά την προσθήκη και των νέων δεξαμενών AFRAMAX & SUEZMAX - που είναι υπό συμβασιοποίηση/νέα κατασκευή, τα Ναυπηγεία του Ομίλου ΟΝΕΧ (Νεώριο - Ελευσίνα) πρόκειται να αγγίξουν τη δυνατότητα εξυπηρέτησης περί των 300 πλοίων ετησίως. Δηλαδή, συνεχίζει η ανακοίνωση, σε λιγότερο από ένα χρόνο, ο όμιλος ανακαίνισε πλήρως δύο πλωτές δεξαμενές («Στρατής Ανδρεάδης», PANAMAX και «Σταύρος Νιάρχος», AFRAMAX) στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, ρεκόρ στην ιστορία του εγχώριου κλάδου. Παράλληλα, ξεκίνησε και νέο πρόγραμμα ανακαίνισης/επισκευών και στη δεξαμενή («Βιολάντω», PANAMAX), των Ναυπηγείων του στη Σύρο, αποδεικνύοντας την απόλυτη προσήλωση της ΟΝΕΧ στη μεταμόρφωση των Ελληνικών Ναυπηγείων σε πρωταγωνιστή των εξελίξεων.

Όπως υπενθυμίζεται, πρόκειται για μια συμβολική απόφαση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του Ομίλου ΟΝΕΧ, Πάνου Ξενοκώστα, τιμώντας κατ' αυτόν τον τρόπο τους ιδρυτές των τριών μεγάλων ναυπηγείων της χώρας (Σκαραμαγκάς, Ελευσίνα, Σύρος) και αναδεικνύοντας την ενότητα των ελληνικών Ναυπηγείων σ' αυτήν τη νέα εποχή για τον κλάδο.

Τέλος στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: Ήταν 15 Ιουλίου του 2011 όταν η «Σταύρος Νιάρχος» βυθίστηκε, αφήνοντας πίσω της ανεργία, στρατηγική και εμπορική απομείωση της εθνικής ναυπηγικής ισχύος. 13 χρόνια αργότερα, μετά από επτάμηνη επισκευή, αξίας σχεδόν 20 εκατομμυρίων ευρώ, στις 27 Μαρτίου του 2024, η «Σταύρος Νιάρχος» «έβγαλε» το πρώτο της πλοίο, το γιγάντιο Αλγερινό ferry μήκους 200m και πλάτους 30m (μικτό τονάζ 49.939 τόνων, χωρητικότητα επιβατών 1800 άτομα, χωρητικότητα πληρώματος 180 άτομα, χωρητικότητα 640 αυτοκινήτων), στα πλαίσια της σύμβασης μεταξύ του Ομίλου ΟΝΕΧ και της κρατικής εταιρίας της Αλγερίας ENTMV (Entreprise Nationale de Transport Maritime de Voyageurs). Σημειώνεται πως και αυτήν η δεξαμενή, μετά τη «Βιολάντω» και την «Στρατής Ανδρεάδης» χαρακτηρίζεται ‘'έξυπνη δεξαμενή'', με ειδικούς αισθητήρες και υπολογιστικά συστήματα, που συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της ασφάλειας και την βέλτιστη επιχειρησιακή της λειτουργία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.