Σε 13 ανήλθαν τα ναυτικά ατυχήματα που καταγράφηκαν πέρυσι σε ελληνικά εμπορικά πλοία 100 κόρων και άνω, συνολικής χωρητικότητας 114.810 κόρων.

Τα πλοία στα οποία συνέβη ατύχημα αναλογούν στο 0,72% του συνόλου της δύναμης του ελληνικού εμπορικού στόλου και στο 0,31% της ολικής χωρητικότητάς του.

Αυτό προκύπτει από την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τα ναυτικά ατυχήματα ελληνικών εμπορικών πλοίων 100 κόρων και άνω και την έρευνα για τα άτομα που έπαθαν ατύχημα σε πλοία ή σε θαλάσσιες περιοχές ευθύνης των λιμενικών αρχών το 2023.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα:

*Από τα 13 πλοία στα οποία συνέβη ατύχημα, 1 πλοίο ήταν φορτηγό, 10 πλοία ήταν επιβατηγά και 2 πλοία «λοιπά».

*Σε 7 πλοία προκλήθηκαν ναυτικά ατυχήματα λόγω βλάβης μηχανής, σε 1 λόγω πρόσκρουσης, σε 3 λόγω προσάραξης και σε 2 λόγω λοιπών γεγονότων.

*Ο αριθμός των ατόμων που έπαθαν ατύχημα σε πλοία ή θαλάσσιες περιοχές ευθύνης λιμενικών αρχών ανήλθε σε 161. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2023 σε σχέση με το 2022 σημειώθηκε μείωση (8%). Από τα 161 άτομα που έπαθαν ατύχημα το 2023 τα 113 (70,2%) ενεπλάκησαν σε θανατηφόρο ατύχημα και κατέληξαν.

*Από τα 113 άτομα που έπαθαν θανατηφόρο ατύχημα, τα 110 βρίσκονταν σε θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας λιμενικών αρχών και τα 3 επάνω σε πλοία. Αντίστοιχα, από τα 48 άτομα που έπαθαν μη θανατηφόρο ατύχημα, τα 33 βρίσκονταν σε θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας λιμενικών αρχών και τα 15 επάνω σε πλοία.

*Αναφορικά με την ηλικία των ατόμων που έπαθαν ατύχημα σε πλοία ή σε θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας λιμενικών αρχών, τα περισσότερα άτομα (110) ήταν 65 ετών και άνω, σημειώνοντας αύξηση 18,3% σε σχέση με το 2022.

*Από τα 18 άτομα που έπαθαν ατύχημα επάνω σε πλοίο, 3 άτομα έπαθαν θανατηφόρο ατύχημα, ενώ 15 είχαν μικροατυχήματα (θλάσεις, διαστρέμματα, κατάγματα, εγκαύματα, ακρωτηριασμός και λοιπά). Από τα 143 άτομα που έπαθαν ατύχημα σε θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας λιμενικών αρχών, 110 άτομα είχαν θανατηφόρο ατύχημα (θάνατοι από πνιγμό ή από άλλη αιτία), 9 άτομα είχαν τραυματισμούς που σχετίζονταν με θλάσεις, διαστρέμματα ή κατάγματα και 24 άτομα είχαν ατύχημα από άλλες αιτίες.

*Ο συνολικός αριθμός των θανάτων από πνιγμό αυξήθηκε το 2023 σε σχέση με το 2022 κατά 18,1% (από 72 σε 85).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.