Η εταιρεία που διαχειρίζεται το ιστορικό και πασίγνωστο κανάλι της Κορινθίας, γνωστοποίησε, ότι, η διώρυγα θα είναι διαθέσιμη για την ναυσιπλοία, απ’ την 1η Μαίου του 2024.

Στόχος είναι να εξυπηρετηθεί η κίνηση της τρέχουσας τουριστικής περιόδου.

Όλο αυτό το διάστημα, γίνονται σοβαρά και μεγάλα έργα στα πρανή της διώρυγας, ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον, τυχόν νέες κατολισθήσεις.

Συγχρόνως, ετοιμάζονται να γίνουν και άλλα έργα, στον εκεί χώρο, ώστε τα επόμενα χρόνια, να επέλθει ριζικός εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση όλης της περιοχής.

Η εταιρεία, υπενθυμίζει, ότι οι πελάτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν το νέο αναβαθμισμένο περιβάλλον ηλεκτρονικών συναλλαγών, όπου θα μπορούν να προγραμματίσουν τον χρόνο άφιξης, τον υπολογισμό και την πληρωμή των τελών, μέσω του ασφαλούς συστήματος pay by link.



