ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση κατά 0,2% στη δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Ιανουάριο 

Παραπέρα μείωση κατά 0,2% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με την αντίστοιχη δύναμη του Ιανουαρίου 2023 , έναντι μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2022 προς το 2021, και πλέον αριθμεί 1.816 πλοία. Σύμφωνα με σημερινά (Πέμπτη) στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ μείωση κατά 0,5% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2023 προς το 2022.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αναλυτικά



Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ (κόροι) και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 4,1% τον Ιανουάριο του 2024 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα Ιανουαρίου 2023. Μείωση 4,1% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2023 προς το 2022

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.