Ερυθρά Θάλασσα: Ο επικεφαλής διώρυγας Σουέζ παρακολουθεί προσεκτικά εντάσεις

Ο επικεφαλής της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ ανέφερε σήμερα πως η υπηρεσία του παρακολουθεί προσεκτικά τις τρέχουσες εντάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η αρχή "παρακολουθεί προσεκτικά τις συνέπειες των τρεχουσών εντάσεων στην Ερυθρά Θάλασσα στην κυκλοφορία στη διώρυγα", ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο πρόεδρος της αρχής Οσάμα Ραμπέα, προσθέτοντας πως η θαλάσσια κυκλοφορία στη διώρυγα διεξάγεται κανονικά.

Από τις 19 Νοεμβρίου, 55 πλοία άλλαξαν δρομολόγιο διερχόμενα μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας, ενώ 2.128 διέπλευσαν τη διώρυγα την ίδια περίοδο, αναφέρεται στη δήλωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

