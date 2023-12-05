«Η ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τους διεθνείς κανόνες και τις διαδικασίες που ορίζονται στις συμβάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και στο Μνημόνιο Συνεννόησης του Παρισιού», τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, ο οποίος εκπροσώπησε την Ελλάδα στο χθεσινό Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της ΕΕ στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.

«Αυτή είναι βασική θέση της Ελλάδας», κυρίως σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες κρατικού ελέγχου λιμένων, ανέφερε ο Χ. Στυλιανίδης. Όπως εξήγησε ο ίδιος, στο Συμβούλιο της ΕΕ υιοθετήθηκαν τέσσερα νομοθετικά κείμενα (γενικές προσεγγίσεις) για την ασφάλεια στη θάλασσα: επιθεωρήσεις ως κράτος λιμένα, συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κράτους σημαίας, αυστηροποίηση των ποινών για να αποτραπεί η θαλάσσια ρύπανση από τα πλοία και βελτίωση της διερεύνησης των ναυτικών ατυχημάτων. Η Ελλάδα εξέφρασε την υποστήριξή της στη γενική προσέγγιση των τέσσάρων αυτών νομοθετικών κειμένων.

Επιπλέον, όπως τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας, η Ελλάδα είναι υπέρ της πρωτοβουλίας της Επιτροπής για την απανθρακοποίηση του τομέα των μεταφορών και στηρίζει την τροποποίηση της οδηγίας για τη συμπερίληψη των εκπομπών από τις θαλάσσιες μεταφορές στο ETS (Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίου του θερμοκηπείου). Ωστόσο, σημείωσε ο Χ. Στυλιανίδης, ότι η Ελλάδα επιμένει ότι αυτό πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις αποφάσεις του IMO.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

