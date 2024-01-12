Σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο, το οποίο είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε διένεξη ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, επιβιβάσθηκαν χθες ένοπλοι του Ιράν καταλαμβάνοντας το πλοίο, ενώ αυτό έπλεε ανατολικά του Ομάν, κατευθυνόμενο προς το ιρανικό λιμάνι Μπαντάρ-ι-Τζασκ.

Στο τάνκερ St NiΚolas της εταιρείας Empire Navigation, με σημαία Νήσων Μάρσαλ, το οποίο τον περασμένο χρόνο κατασχέθηκε από τις ΗΠΑ για μεταφορά ιρανικού πετρελαίου, επιβαίνουν συνολικά 19 μέλη πλήρωμα, 18 υπήκοοι Φιλιππίνων και ένας Έλληνας, δόκιμος πλοίαρχος, ηλικίας μόλις 19 ετών.

«Το Ναυτικό του Στρατού του Ιράν ανακοίνωσε την σύλληψη αμερικανικού τάνκερ στον Κόλπο του Ομάν κατόπιν δικαστικής εντολής», μετέδωσε νωρίτερα η κρατική τηλεόραση στο Ιράν.

Οι ένοπλοι αναφέρθηκε ότι φορούν μαύρες στολές στρατιωτικού τύπου και μαύρες κουκούλες full face.

To πλοίο είχε φορτώσει πετρέλαιο από τη Βασόρα του Ιράκ και είχε προορισμό το λιμάνι Αλιαγά της Τουρκίας. Σύμφωνα με εκπροσώπους της εταιρείας, μέχρι αργά χθες το βράδυ δεν είχε αποκατασταθεί η επικοινωνία με τα μέλη του πληρώματος.

Κυβερνητικές προσπάθειες για διαπραγματεύσεις απελευθέρωσης

Σύμφωνα με την Καθημερινή, κυβερνητικές πηγές σημείωναν ότι σε συνεννόηση με το υπουργείο Εξωτερικών καταβάλλουν προσπάθειες για την κατά το δυνατόν ταχύτερη απελευθέρωση των 19 μελών του πληρώματος.

Ρόλο διαπραγματευτή πρόκειται να αναλάβει αξιωματικός του Λιμενικού που είχε και στο πρόσφατο παρελθόν συναντηθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με εκπροσώπους του Ιράν, στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων για την αποδέσμευση των ελληνικών ή ελληνικών συμφερόντων δεξαμενοπλοίων «Delta Poseidon» και «Prudent Warrior», που είχαν επίσης καταληφθεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Το St Nikolas είχε συλληφθεί το 2023 από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια επιχείρηση επιβολής κυρώσεων και ενώ έφερε τότε την ονομασία Suez Rajan.

Οι ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει τότε ότι το σώμα των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) προσπαθούσε να στείλει ιρανικό πετρέλαιο στην Κίνα, σε παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων.

Οι ΗΠΑ απαιτούν την απελευθέρωση του δεξαμενόπλοιου

«Η ιρανική κυβέρνηση πρέπει να απελευθερώσει αμέσως το τάνκερ και το πλήρωμά του. Αυτή η παράνομη κατάσχεση ενός εμπορικού πλοίου είναι μια ενέργεια του Ιράν – ή που έγινε με εντολή της Τεχεράνης – με στόχο τη διακοπή του διεθνούς εμπορίου», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Βεντάντ Πατέλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.