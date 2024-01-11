Οι τρόποι αξιοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων αλλά και οι χρηματοδοτήσεις των προτεραιοτήτων του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στους τομείς της «πράσινης» ναυτιλίας και της ναυτικής εκπαίδευσης, βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο των συναντήσεων που είχε στις Βρυξέλλες, από τις 9 έως τις 11 Ιανουαρίου, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός συναντήθηκε με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Βάλντις Ντομπρόφκις, τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά, την Επίτροπο Μεταφορών Αντίνα Βαλεάν, και την γενική διευθύντρια της DG REGIO Θέμη Χριστοφίδου.

Στο επίκεντρο των συναντήσεών του που έγιναν σε πολύ καλό κλίμα, βρέθηκαν επίσης οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα θέματα που επηρεάζουν τον κλάδο της ναυτιλίας και παρουσιάστηκαν από τον κ. Στυλιανίδη οι ελληνικές θέσεις και οι τρόποι ενίσχυσης του συντονιστικού διαδικαστικού πλαισίου των κρατών μελών της ΕΕ εντός του ΙΜΟ. Στις συναντήσεις εξετάστηκαν και τρόποι για να βοηθηθεί η ελληνική ναυτιλία στο σύνολό της, να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις ανάγκες της «πράσινης» μετάβασης.

Επίσης, συναντήθηκε με άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες της Επιτροπής για προώθηση των ελληνικών θέσεων.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, είχε παράλληλα συνάντηση και με τον Βέλγο ομόλογό του για θέματα ναυτιλίας, Πολ Βαν Τίγκχελτ. Κατά τη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν οι προτεραιότητες τις Βελγικής Προεδρίας της ΕΕ, ειδικά σε ό,τι αφορά στα θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου Ναυτιλίας, καθώς και οι τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας - Βελγίου στον ναυτιλιακό τομέα και στο πλαίσιο του IMO.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

