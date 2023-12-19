Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών με κονδύλια από ΕΕ ανακοίνωσε ο Στυλιανίδης

Προχωρά το επόμενο διάστημα η αξιοποίηση σημαντικών ευρωπαϊκών κονδυλίων για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών της χώρας, όπως τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας κ. Χρήστος Στυλιανίδης.

Ο υπουργός κατά τη διάρκεια συζήτησης με την Διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις, κυρία Φαίη Μακαντάση στο πλαίσιο του 1ου Συνεδρίου της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων με τίτλο «Ξυπνώντας τον Κοιμώμενο Γίγαντα» που πραγματοποιείται στην Αθήνα, ανακοίνωσε πως αυτές τις ημέρες ξεκινά με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ένα ένα νέο σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης που θα αξιοποιεί ειδικούς αλγόριθμούς για την διευθέτηση της κίνησης των πλοίων στα ελληνικά λιμάνια, σε μια λογική παρόμοια με αυτή των αεροδρομίων.

«Για να το εξηγήσω πιο απλά, δεν θα μπαίνουν όλα τα πλοία στο λιμάνι ταυτόχρονα. Θα υπολογίζεται ο χρόνος αναμονής, θα βγαίνει το ένα πλοίο και μετά θα εισέρχεται το επόμενο. Η ουσία είναι ότι εξασφαλίζουμε ευρωπαϊκά κονδύλια για να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση της ασφάλειας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ναυτιλίας.

Σκοπός του υπουργείου σημείωσε ακόμη ο κ. Στυλιανίδης είναι να εξασφαλιστούν επιπλέον ευρωπαϊκά κονδύλια για την αναβάθμιση των λιμανιών σε συνεργασία με άλλα υπουργεία και τις Περιφέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.