Ζεσταίνει μηχανές η κυβέρνηση ενόψει ευρωεκλογών - «Καύσιμο» η κοινωνική πολιτική

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Τις κομματικές μηχανές ενόψει ευρωεκλογών ζεσταίνει σιγά σιγά το Μέγαρο Μαξίμου και ο πρωθυπουργός, με κύριο "καύσιμο" την προβολή και υλοποίηση της κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης για την οποία έχει δεσμευτεί στις εθνικές εκλογές και δρομολογεί από την πρώτη στιγμή της επανεκλογής της.

Με προτεραιότητα να παραμένει πάντα η καθημερινότητα του πολίτη και η βελτίωσή της, η κυβέρνηση επιμένει να βάζει απέναντι της κάθε πρόβλημα που την επιδεινώνει και τη δυσχεραίνει με κύριο, όλο το τελευταίο διάστημα την ακρίβεια που πλήττει όλα τα νοικοκυριά. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης άλλωστε στην καθιερωμένη του εβδομαδιαία ανάρτηση άφησε εκ νέου ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης και νέων μέτρων εφόσον χρειαστεί, όπως επανηλλειμμένα άλλωστε συνέβη κάθε φορά που ανακύπτει και διαπιστώνεται ένα πρόβλημα ή μία στρέβλωση που χρήζει αντιμετώπισης.

Γνωρίζοντας στο Μέγαρο Μαξίμου ότι η κυβέρνηση θα κριθεί με βάση το έργο που θα επιδείξει και την αποτελεσματικότητά της, συνεχίζουν να ρίχνουν το βάρος κάθε προσπάθειας και πρωτοβουλίας προς αυτή την κατεύθυνση. "Η συνέπεια λόγων και πράξεων είναι αυτή που χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες" είναι η άποψη που διατυπώνει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτιμώντας πως αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που οδήγησαν τη ΝΔ στην σαρωτική επανεκλογή της στις εθνικές εκλογές.

Υπό αυτό το πρίσμα, βαρύνουσα σημασία έχει και η κοινωνική πολιτική ελάφρυνσης ειδικών κατηγοριών ή ευάλωτων πολιτών, όπως η αύξηση του επιδόματος γέννησης κατά 400 έως 1.500 ευρώ, αναλόγως του αριθμού των παιδιών και με αναδρομική ισχύ από 1/1/2023, που χθες ανακοινώθηκε και αποτελεί όπως σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές την "απτή απόδειξη ότι χωρίς δημοσιονομικές υπερβάσεις αλλά με εξοικονομήσεις θα συνεχιστεί η στήριξη σε όσους το χρειάζονται".

Και το μέτρο αυτό άλλωστε, αποτελεί ένα ακόμη μέτρο ενάντια στην ακρίβεια, που έρχεται να προστεθεί σε σειρά άλλων κυβερνητικών πρωτοβουλιών που ξεκίνησαν από την προηγούμενη θητεία της κυβέρνησης ήδη, όπως το καλάθι του νοικοκυριού, τo μάρκετ pass ή το fuel pass, οι αυξημένοι έλεγχοι αλλά και τα αυξημένα πρόστιμα που επιβάλλονται ολοένα και περισσότερο σε περιπτώσεις αισχροκέρδειας, το πλαφόν κέρδους για βρεφικό γάλα κ.α..

Και το συγκεκριμένο μέτρο πάντως που θα δώσει μία πρώτη ανάσα στους νέους γονείς έρχεται να προστεθεί και σε μία σειρά άλλων επιπλέον μέτρων που επίσης απευθύνονταν σε νέους γονείς και άρχισαν να εφαρμόζονται από τη νέα χρονιά, όπως η αύξηση αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά, η αύξηση επιδόματος μητρότητας σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, η θέσπιση κοινωνικού τιμολογίου ρεύματος πολυτέκνων, η αύξηση οικογενειακού επιδόματος για τους δημοσίους υπαλλήλους κ.ά..

"Όλα αυτά δεν δείχνουν μόνο την ευαισθησία της Κυβέρνησης, αλλά και ότι έχουμε μια οικονομία της οποίας η μηχανή έχει μπει μπροστά. Και γι' αυτό τον λόγο έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόζουμε τέτοιου είδους πολιτικές. Η επιπλέον στήριξη σε χιλιάδες νέους γονείς είναι ένα μήνυμα πως μια σοβαρή οικονομική πολιτική μπορεί να οδηγήσει και σε μια πιο ουσιαστική κοινωνική πολιτική" δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, δίνοντας το στίγμα της τροχιάς στην οποία επιδιώκει να κινείται η κυβέρνηση, όσο η κατάσταση της οικονομίας το επιτρέπει.

Μιλώντας μάλιστα στο συνέδριο του Economist "The World Ahead 2024", ο κ. Χατζηδάκης και αναπτύσσοντας τους τρεις άξονες της οικονομικής πολιτικής για το τρέχον έτος, σημείωσε πως η έως τώρα ασκούμενη πολιτική, είχε τρεις άξονες: Τη συνεπή δημοσιονομική πολιτική, τις φιλοαναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις και την άσκηση αποτελεσματικής και δίκαιης κοινωνικής πολιτικής. "Έτσι θα συνεχίσουμε και το 2024", επεσήμανε, επιβεβαιώνοντας τις προθέσεις και της δεσμεύσεις της κυβέρνησης.

Υπό αυτό το κλίμα ο πρωθυπουργός ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα κήρυξε άτυπα την προεκλογική περίοδο στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές, οι οποίες θα αποτελέσουν το πρώτο πολιτικό τεστ της δεύτερης κυβερνητικής θητείας της ΝΔ. Όλο και πιο συχνά, το επόμενο διάστημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιδιώκει την επαφή και την επικοινωνία με τους πολίτες, πραγματοποιώντας μίνι περιοδείες όχι μόνο εντός Αττικής αλλά σιγά – σιγά και εκτός. Στις 31 Ιανουαρίου μάλιστα σχεδιάζεται η επίσκεψή του στα εγκαίνια της Αμβρακίας Οδού, που βάζει τέλος στην ταλαιπωρία των μετακινήσεων μεταξύ Λευκάδας και Πρέβεζας και αμέσως μετά τα εγκαίνια, δεν αποκλείεται να βρεθεί σε κάποια κοντινή περιοχή, ενώ με τον ίδιο τρόπο θα συνοδεύει και υποχρεώσεις του εντός Αττικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.