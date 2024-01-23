Ζαχαριάδης στον ΣΚΑΪ: Κουτοπονηριές της κυβέρνησης με την επιστολική ψήφο

«Δεν βρίσκω τον λόγο σε μια τόσο άνετη από πλευράς χρόνου κοινοβουλευτική περίοδο να γίνονται τέτοιοι αιφνιδιασμοί. Θεωρώ ότι είναι κουτοπονηριές αυτά, γιατί πρόκειται για σοβαρά ζητήματα δημοκρατίας» σχολίασε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Κώστας Ζαχαριάδης αναφορικά με την κίνηση της υπουργού Εσωτερικών χθες το βράδυ να φέρει τροπολογία για την επέκταση της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές.

Προϋπόθεση, προκειμένου η τροπολογία να αποτελέσει νόμο του κράτους, είναι η συγκέντρωση των 2/3 του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή απαιτούνται τουλάχιστον 200 θετικές ψήφοι.

«Κάποιοι προσπαθούν να αλλάξουν την ατζέντα και θέλουν βρίσκουν αντιθέσεις εκεί που θα έπρεπε να υπάρχουν συναινέσεις» πρόσθεσε ο κ. Ζαχαριάδης και συνέχισε: «Εμείς και το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές, κι ενώ υιοθετήθηκαν δικές μας προτάσεις, ήμασταν θετικοί. Ποιος ο λόγος να γίνει αυτό;».

Σε ερώτηση ποια είναι η διαφορά της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές και στις εθνικές εκλογές, απάντησε ότι οι εθνικές εκλογές είναι διαφορετικές, έχουν εκλογικές περιφέρειες.

«Στις ευρωεκλογές είναι ενιαία η Περιφέρεια, στις εθνικές υπάρχουν ζητήματα εντοπιότητας. Κάποιος από το Μανχάταν δεν μπορεί να ψηφίζει για τον Έβρο» είπε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Μου γεννήθηκε η υποψία πως την ώρα που συνεδριάζει η Ιεραρχία της Εκκλησίας, την ίδια ώρα έβγαλαν αυτή την τροπολογία για την επιστολική ψήφο».



