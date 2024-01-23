Προεκλογικοί χοροί και τραγούδια από Ερντογάν και Ιμάμογλου για την Κωνσταντινούπολη

Ο Ερντογάν τραγουδάει για την Κωνσταντινούπολη και τον χειροκροτούν όρθιοι.

«Κωνσταντινούπολη ξανά» το σύνθημα. Ο Τούρκος πρόεδρος και με τραγούδι στηρίζει τον υποψήφιο δήμαρχο του κόμματός του.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που μετέφερε από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, ο Ιμάμογλου προηγείται με 46,3% έναντι 42,1% του αντιπάλου του τον οποίο υποστηρίζει ο Ερντογάν.

Ερντογάν: «Eδώ είναι η Κωνσταντινούπολη. Εδώ είναι η Κωνσταντινούπολη. Αυτός που δεν σε υπηρετεί είναι υπεύθυνος και στους δύο κόσμους. Σήκω με το μεγαλείο σου. Σήκω ξανά Κωνσταντινούπολη. Εμπνεύσου από την ιστορία σου. Αναζήτησε και βρες το μέλλον σου. Χαιρέτα ξανά στον κόσμο. Κωνσταντινούπολη ξανά! Κωνσταντινούπολη ξανά!

Αυτός που δεν σε δεν υπηρετεί. Είναι υπεύθυνος και στους δύο κόσμους. Σήκω με το μεγαλείο σου. Σήκω ξανά Κωνσταντινούπολη. Εμπνεύσου από την ιστορία σου. Αναζήτησε και βρες το μέλλον σου. Χαιρέτα ξανά στον κόσμο. Κωνσταντινούπολη ξανά! Κωνσταντινούπολη ξανά! Κωνσταντινούπολη ξανά!».

Tο προεκλογικό τραγούδι του Ιμάμογλου με ποντιακούς ρυθμούς και χορούς.

«Το παιδί της Τραπεζούντας θα εκλεγεί και πάλι δήμαρχος και λέει 'πρόσω ολοταχώς'».

«Το παιδί της Τραπεζούντας αξίζει για την Κωνσταντινούπολη, τηρεί τις υποσχέσεις του και έκανε όσα είπε. Αγαπάει την πατρίδα του, ο Θεός να τον προστατεύει με την προσευχή των μανάδων. Η Κωνσταντινούπολη είναι μια πόλη που την παρέδωσε και εμπιστεύτηκε ο Μωάμεθ ο Πορθητής, και ο ίδιος είναι ένα παιδί που ακολουθεί τον δρόμο του Κεμάλ. Πέρασαν τα 100 χρόνια της Δημοκρατίας μας, πόσο μεγάλος είναι αυτός ο λαός. Στην Κωνσταντινούπολη τις ψήφους τις παίρνει ο Ιμάμογλου.Ο δήμαρχος μας το είπε 'πρόσω ολοταχώς ρε'!

Μια εκλογική αναμέτρηση την κέρδισε δυο φορές Καλά άντεξε ο Εκρέμ στην τόση αδικία. Τον συκοφάντησαν και είπαν πως δεν εργάζεται, όμως που είδαν να χτίζονται ταυτόχρονα 10 γραμμές μετρό.

Είσαι σωστός άνθρωπος, να έχεις καλό ταξίδι, θα σε εκλέξουμε ξανά ως δήμαρχο στην Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη τις ψήφους τις παίρνει ο Ιμάμογλου.Ο δήμαρχος μας το είπε 'πρόσω ολοταχώς ρε'!».

