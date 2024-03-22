ΥΠΕΞ: Συγκλονισμένοι από τις τρομερές εικόνες στη Μόσχα

«Συγκλονισμένοι από τις τρομερές εικόνες που έρχονται από τη Μόσχα μετά τη φρικτή επίθεση στο Crocus City Hall» είναι το μήνυμα του Υπουργείου Εξωτερικών, στο περιθώριο του μακελειού στον συναυλιακό χώρο της πρωτεύουσας της Ρωσίας.

Όπως τονίζει σε σχετική του ανάρτηση στο X, «Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων στις οποίες εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια».

Shocked by the terrible images coming from Moscow following the horrific attack at Crocus City Hall.



Our thoughts are with the families of the victims to whom we extend our heartfelt condolences. — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 22, 2024

