Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΥΠΕΞ: Συγκλονισμένοι από τις τρομερές εικόνες στη Μόσχα

«Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων στις οποίες εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια», αναφέρει το ελληνικό ΥΠΕΞ.

ΥΠΕΞ: Συγκλονισμένοι από τις τρομερές εικόνες στη Μόσχα

«Συγκλονισμένοι από τις τρομερές εικόνες που έρχονται από τη Μόσχα μετά τη φρικτή επίθεση στο Crocus City Hall» είναι το μήνυμα του Υπουργείου Εξωτερικών, στο περιθώριο του μακελειού στον συναυλιακό χώρο της πρωτεύουσας της Ρωσίας.

Όπως τονίζει σε σχετική του ανάρτηση στο X, «Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων στις οποίες εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΥΠΕΞ Μακελειό στη Μόσχα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark