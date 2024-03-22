ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης παραδέχθηκε ότι η εξεταστική για τα Τέμπη έγινε για τα «μάτια του κόσμου»

Τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τις Βρυξέλλες, σχολιάζει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, εστιάζοντας στην υπόθεση των Τεμπών.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης:

«Η σημερινή παραδοχή του κ. Μητσοτάκη, πως η Εξεταστική Επιτροπή για το έγκλημα των Τεμπών έγινε μόνο για τα «μάτια του κόσμου», είναι μια ακόμη ανατριχιαστική πινελιά στον καμβά της αδιανόητης συγκάλυψης που επιχειρεί η κυβέρνηση.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως δεν περίμενε κανείς από μία Εξεταστική στη Βουλή «να βγάλουμε άκρη». Τότε γιατί έγινε; Τι θα έπρεπε δηλαδή να περιμένουν οι συγγενείς των θυμάτων, αλλά γενικότερα κι όλοι οι Έλληνες πολίτες; Κι αφού από την Εξεταστική Επιτροπή «δεν βγαίνει άκρη», γιατί δεν αφήνουν τη Δικαιοσύνη να το κάνει;».



