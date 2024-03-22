«Χαιρετίζουμε ενθέρμως τη χθεσινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης με την Ευρωπαϊκή Ένωση», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Η Ελλάδα έχει στηρίξει και συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα την ενταξιακή πορεία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, στο πλαίσιο της προώθησης της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία εγκαινιάστηκε με την Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης το 2003», προσθέτει.

Άλλωστε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του, από κοινού με τον Κροάτη ομόλογό του, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα από το Ζάγκρεμπ είχε τονίσει πως έχει έρθει η ώρα για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ. Η Ελλάδα είναι μέλος της ομάδας χωρών που προωθούν την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων.

Πηγή: skai.gr

