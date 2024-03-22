Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μακελειό στη Μόσχα: Έκρήξεις και φωτιά στο συναυλιακό κέντρο μετά την επίθεση των ενόπλων - Κατέρρευσε η στέγη - Δείτε βίντεο

Μεγάλη επιχείρηση από έδαφος και αέρα για την κατάσβεση της φωτιάς - Στο σημείο επιχειρούν τουλάχιστον 320 πυροσβέστες, με 130 οχήματα

Μακελειό στη Μόσχα

Ισχυρές εκρήξεις και μεγάλη φωτιά στη στέγη του συναυλιακού μεγάρου, όπου στεγάζεται το συναυλιακό κέντρο στο προάστιο της Μόσχας, σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης των ενόπλων.

Πολίτες έχουν καταγράψει στην περιοχή τις δραματικές στιγμές από τη φωτιά στο κτίριο, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν τόσο από το έδαφος όσο και από αέρα.

Δείτε βίντεο: 

Στο σημείο επιχειρούν τουλάχιστον 320 πυροσβέστες, με 130 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μακελειό στη Μόσχα Πυρκαγιά
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark