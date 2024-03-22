Ισχυρές εκρήξεις και μεγάλη φωτιά στη στέγη του συναυλιακού μεγάρου, όπου στεγάζεται το συναυλιακό κέντρο στο προάστιο της Μόσχας, σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης των ενόπλων.

Πολίτες έχουν καταγράψει στην περιοχή τις δραματικές στιγμές από τη φωτιά στο κτίριο, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν τόσο από το έδαφος όσο και από αέρα.

Δείτε βίντεο:

serious terror attack underway in moscow



video via @AricToler pic.twitter.com/mXTKoPGgGx — ian bremmer (@ianbremmer) March 22, 2024

Στο σημείο επιχειρούν τουλάχιστον 320 πυροσβέστες, με 130 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

