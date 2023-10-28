«Ο τρόπος με τον οποίο προστατεύουμε τη χώρα και την ελευθερία μας σήμερα είναι με το να είμαστε μία ενωμένη κοινωνία», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, και δεσμεύτηκε ότι αυτή την ενότητα θα υπηρετήσει ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση στις παρελάσεις στρατιωτικών και πολιτικών τμημάτων στη Θεσσαλονίκη.

Η δήλωση του κ. Κασσελάκη έχει ως εξής: «Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες σε όλους τους Έλληνες. Μία συγκινητική μέρα για τη χώρα μας, για το έθνος μας, για όλο τον ελληνισμό. Μία τέτοια μέρα 83 χρόνια πριν η Ελλάδα ξάφνιασε όλη την υφήλιο. Πολύ πιο δυνατές χώρες από την Ελλάδα έπεσαν ενάντια στην επέλαση του φασισμού μέσα σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες. Εμείς, ο ελληνικός λαός είπε "Όχι" και πέτυχε το ακατόρθωτο. Πέτυχε μία αντίσταση η οποία άλλαξε την ιστορία. Είμαστε η μόνη χώρα η οποία γιορτάζει και την απελευθέρωση και την αντίσταση ενάντια στο φασισμό. Πρέπει να θυμόμαστε αυτή τη μέρα, να αντλούμε έμπνευση από τους αγώνες του ελληνικού λαού και να συνειδητοποιούμε κάθε μέρα ότι ο τρόπος με τον οποίο προστατεύουμε η χώρα μας, την ελευθερία μας είναι με το να είμαστε μία ενωμένη κοινωνία. Μία κοινωνία η οποία με αίσθημα συλλογικότητας μπορεί να χτίσει μία πραγματικά δυνατή οικονομία, η οποία, με τη σειρά της, θα υποστηρίξει τις Ένοπλες Δυνάμεις. Πάνω από όλα, όμως, είναι η ενότητα μεταξύ μας και αυτήν θα υπηρετήσω προσωπικά, ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες».

Πηγή: skai.gr

