ΥΠΕΞ Αλβανίας: Η πάταξη της εξαγοράς ψήφου αποτελεί προτεραιότητα - Ο Φρέντι Μπελέρης «είναι ισότιμος μπροστά στο νόμο»

«Η εξαγορά ψήφων αποτελεί σοβαρό αδίκημα στη νομοθεσία μας και οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου δίνουν προτεραιότητα στην καταπολέμησή της κατά την περίοδο των εκλογών. Αυτό ισχύει για όλους τους πολίτες της Δημοκρατίας της Αλβανίας, συμπεριλαμβανομένων των αδελφών της ελληνικής μειονότητας που συμμετέχουν στις εκλογές μας», αναφέρει σε ανάρτησή της στο twitter η Υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας Όλτα Τζιάτσκα μετά το αυστηρό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με την σύλληψη του Φρέντι Μπελέρη.

Όπως αναφέρει η ίδια «η υποψηφιότητα του Φρέντις Μπελέρη, πολίτη της Αλβανίας που διεκδικεί εκλογές από συμπολίτες του, δεν δικαιολογεί καμία ειδική μεταχείριση. Είναι τόσο ίσος απέναντι στο νόμο όσο κανείς άλλος. Εναπόκειται μόνο στους εισαγγελείς και τους δικαστές να χειριστούν αυτή την υπόθεση σύμφωνα με στοιχεία».

Καλεί, όπως υπογραμμίζει οι φίλοι στην Αθήνα να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης με υπομονή, επιτρέποντας στην αλβανική δικαιοσύνη να κάνει το έργο της χωρίς εξωτερικές πιέσεις ή διχαστικά μηνύματα. Καλό είναι να ενημερώνουμε τις Βρυξέλλες, αλλά θα πρέπει επίσης να περιμένουμε και τα δεδομένα, ανέφερε η Τζιάτσκα.

3/3We respectfully urge our 🇬🇷friends in Athens to closely monitor the development of the case with patience, allowing Albanian justice to do its work without external pressures or divisive messages. Good to keep Brussels informed,but we should also wait for the facts to emerge.