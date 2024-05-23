«Έχει έρθει η ώρα να κοιτάξουμε μπροστά, την επόμενη ημέρα της Θεσσαλίας πέρα από τις πληγές. Οι πληγές είναι εδώ, πρέπει να τις κλείσουμε το ταχύτερο, αλλά η Θεσσαλία δικαιούται να έχει ένα μέλλον τουλάχιστον αντάξιο με τις υπόλοιπες ελληνικές Περιφέρειες. Δεν φτάνουν οι επιδοτήσεις, πρέπει ο αγρότης να γίνει σύγχρονος επιχειρηματίας. Δεν γίνεται αλλιώς! Χρειάζεται μια άλλη λογική για τη γεωργία και μια πραγματικά προοδευτική αντίληψη» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας χθες Τετάρτη στη Λάρισα σε εκδήλωση με θέμα «Οικονομία – Αγροτική Πολιτική – Κλιματική Αλλαγή στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».

Παρουσιάζοντας τον απολογισμό των μέχρι τώρα δράσεων, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε σε οκτώ άξονες παρεμβάσεων που είναι:

1. Η αρωγή, ένας μόνιμος μηχανισμός που συνοδεύεται από ελέγχους, μέσω της οποίας ήδη έχουν καταβληθεί περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ.

2. Τα αγροτικά μέτρα κάλυψης - για τα οποία χρειάστηκε προσπάθεια και στις Βρυξέλες προκειμένου να εγκριθούν - τα οποία εφαρμόστηκαν, όπως εξαγγέλθηκε.

3. Υποδομές: Έχει περάσει ειδική δέσμη μέτρων για να προχωρήσουν γρήγορα τα έργα με χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό και τους δωρητές. Είναι 1,4 δισ. ευρώ συν τα ήδη προγραμματισμένα έργα, πέραν της αποκατάστασης των καταστροφών, όπως ο οδικός Ε65 που ολοκληρώθηκε.

4. Τα μέτρα του υπουργείου Οικονομικών, όπως η αναστολή των πλειστηριασμών, οι δράσεις ελάφρυνσης μέσω της εφορίας, τα ειδικά μέτρα για τον ΕΝΦΙΑ. Και οι αποφάσεις για τον ΕΦΚ στα καύσιμα.

5. Διαχείριση των υδάτων. Υπάρχει σύγκλιση, όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης ανάμεσα στις μελέτες των Ολλανδών και της Περιφέρειας. Σύντομα θα παρουσιαστεί το σχέδιο της κυβέρνησης το οποίο προφανώς χρειάζεται χρηματοδότηση για την υλοποίηση σειράς έργων που θα θωρακίσουν τη Θεσσαλία. Γι’ αυτό δημιουργείται και ο Οργανισμός Διαχείρισης των Υδάτων Θεσσαλίας.

6. Το ΠΕΠ που έχει δράσεις τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τις υποδομές, πέρα από τις δράσεις ανάταξης των προβλημάτων.

7. Νέο πλαίσιο για τους αγρότες με μειωμένο ΦΠΑ στα εργαλεία και τα λιπάσματα, επιστροφή του ΕΦΚ, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, αυξημένο επίδομα μητρότητας για τις αγρότισσες. «Είναι μέτρα που έχουν υιοθετηθεί, δεν είναι υποσχέσεις και θεωρίες», τόνισε ο υπουργός.

8. Οι δράσεις από εδώ και πέρα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που κοιτάνε στο μέλλον για αναδιάρθρωση καλλιεργειών, πιο σύγχρονη κτηνοτροφία. «Δεν φτάνουν οι επιδοτήσεις, πρέπει ο αγρότης να είναι σύγχρονος επιχειρηματίας, δεν γίνεται αλλιώς! Δεν μπορεί αντί να γίνονται βήματα μπροστά να κάνουμε βήματα πίσω και να περιμένουμε τις επιδοτήσεις. Χρειάζεται μια άλλη λογική για τη γεωργία που είδα ότι λειτουργεί στις άλλες χώρες από την εποχή που ήμουν ευρωβουλευτής την οποία έχω υποχρέωση να σας πω. Χρειαζόμαστε μια πραγματικά προοδευτική αντίληψη», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης.

«Μιλάμε για τη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή που έπληξε την Ελλάδα από πλευράς επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον και στις υποδομές από τη σύσταση του ελληνικού κράτους. Κανείς δεν αμφισβητεί το πλήθος των δράσεων και την προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα το ταχύτερο δυνατόν. Επίσης κανείς δεν αμφισβητεί ότι υπάρχουν έξτρα χρηματοδοτήσεις που θα ξεπεράσουν τα 3 δισ. Ευρώ, ένα ποσό επίσης χωρίς προηγούμενο», επεσήμανε ο υπουργός και κατέληξε:

«Δεν είμαστε κυβέρνηση της θεωρίας. Οι πολίτες εύλογα περιμένουν από εμάς να είμαστε της πράξης, του χειροπιαστού, του συγκεκριμένου αποτελέσματος. Δεν είμαστε εδώ για να διαπιστώνουμε, αλλά κυρίως για να δρούμε. Αλλά δεν είμαστε αλάθητοι. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε, να μας πείτε τι νομίζετε ότι πάει στραβά, που πρέπει να επιταχύνουμε και τι πρέπει να βελτιώσουμε. Είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε τι σκεπτόμαστε και για να θέσουμε τις βάσεις για το πώς θα χτιστεί η Θεσσαλία της επόμενης ημέρας. Είναι μία κοινή υπόθεση, δεν είναι κομματική. Και ειδικά σε αυτό το θέμα πρέπει να βάλουμε στην άκρη τα κόμματα, την τοξικότητα, τον φανατισμό, την αλαζονεία και να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα άμεσα με την υπευθυνότητα, τη σοβαρότητα και την ενότητα που χρειάζεται. Θα προχωρήσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Θα εξακολουθήσουμε να είμαστε εδώ μέχρι να δρομολογηθούν όλα».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

Πηγή: skai.gr

