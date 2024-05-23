Αρχισε η προβολή του κεντρικού προεκλογικού σποτ της Νέας Αριστεράς. Το σποτ που έχει τίτλο «Δώσε φωνή στο δίκιο σου», συνοψίζει με σύγχρονη αισθητική το περιεχόμενο της προεκλογικής εκστρατείας της Νέα Αριστεράς.

Από τον πρόεδρο της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση, τον Νίκο Βούτση, το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, έως τη Χριστίνα Μανουσίδου, τη νέα φοιτήτρια και εργαζόμενη στην εστίαση απαντούν:

Τι σημαίνει σήμερα Αριστερά;

Μέσα από πρόσωπα της καθημερινότητας και τις διαφορετικές εκδοχές των σύγχρονων ελληνικών οικογενειών (μονογονεϊκή οικογένεια, ετερόφυλο ζευγάρι, ομόφυλο ζευγάρι), το σποτ αναδεικνύει τα βασικά κοινωνικά αιτήματα: αυξήσεις των μισθών, αντιμετώπιση της ακρίβειας, πτώση των ενοικίων, ποιοτική δημόσια Υγεία και Παιδεία, απονομή δικαιοσύνης και υπεράσπιση της ειρήνης στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Το σποτ δίνει έμφαση στη θετική διάσταση της πολιτικής πρότασης της Νέας Αριστεράς, επισημαίνοντας ότι τα «θέλω» των πολιτών είναι απολύτως δίκαια και μπορούν να ικανοποιηθούν.

«Οι πολίτες αξίζουν και δικαιούνται περισσότερα από αυτά που τους αφήνει η πολιτική Μητσοτάκη. Και θα το πουν και στην κάλπη.Στις 9 Ιούνη δίνουμε φωνή στο δίκιο μας, ψηφίζουμε Νέα Αριστερά» αναφέρει το κόμμα..



