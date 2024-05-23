Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε μαζί με τον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου στο περιθώριο του συνεδρίου «Δημογραφικό 2024 - Εθνική Προτεραιότητα», στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το δημογραφικό ως «εθνικό πρόβλημα», υπογραμμίζοντας ότι «έχουν υλοποιηθεί 60 πολιτικές για τη στήριξη των οικογενειών, καθώς και την ενεργότερη συμμετοχή των ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας».

Ο ίδιος επέλεξε ως πιο ουσιαστικό μέτρο τη στήριξη της οικογένειας για να γίνει πιο εύκολη η απόκτηση ενός παιδιού.

«Έχουμε ήδη κάνει κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση: Αυξήσαμε το επίδομα γέννας που θεσπίσαμε το 2019 με την αύξηση να είναι κλιμακωτή ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, έχουμε επιδοματική πολιτική για οικογένειες με παιδιά, έχουμε προγράμματα για τη στέγη που είναι κρίσιμο δεδομένο για να αποκτήσει κάποιος παιδιά».

«Πιο εύκολη και λιγότερο οικονομικά επιβαρυντική η ανατροφή των παιδιών»

«Υπάρχουν συμπολίτες μας που δεν θέλουν παιδιά. Εγώ θα εστίαζα την προσοχή μου σε οικογένειες που έχουν ήδη παιδιά, που έχουν ένα παιδί και αντιμετωπίζουν δυσκολία να πάνε για δεύτερο παιδί. Αυτό έχω συζητήσει με το αρμόδιο υπουργείο για τις οικογένειες με ένα παιδί που θέλουν να κάνουν δεύτερο, με δύο παιδιά που θέλουν να πάνε για τρίτο», επεσήμανε στην τοποθέτησή του ο πρωθυπουργός, ενώ παράλληλα σημείωσε:

«Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κίνητρα σε επιχειρήσεις που παρέχουν υποστήριξη σε οικογένειες. θα μπορούσαμε να σκεφτούμε φορολογικά κίνητρα για περισσότερες παιδιατρικές εξετάσεις».

Σημείωσε, δε, πως η κυβερνητική πολιτική αποσκοπεί στο να παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους γονείς να έχουν πρόσβαση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς είτε μιλάμε για το δημόσιο, είτε για τον ιδιωτικό τομέα, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει και τη σημασία του Ολοήμερου σχολείου.

Μάλιστα, προανήγγειλε και άλλες πρωτοβουλίες μετά τις ευρωεκλογές όσον αφορά τη στήριξη για την απόκτηση στέγης.

Στο τέλος της συζήτησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στους νέους ανθρώπους που σκέφτονται να αποκτήσουν παιδί.

«Όποιος είναι γονιός, γνωρίζει ότι η χάρα του να φέρνεις μια νέα ζωή δεν συγκρίνεται με τίποτα. Τα νέα ζευγάρια που είναι 35-40 ετών και έχουν χτυπηθεί από την κρίση των προηγούμενων ετών είναι σημαντικό να νιώθουν ασφάλεια. Για αυτό και μέσα από μια σειρά πολιτικών θα κάνουμε την ανατροφή των παιδιών πιο εύκολη και λιγοτερο επιβαρυντικά οικονομική», διαβεβαίωσε.

