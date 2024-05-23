Περισσότερα από 500 στελέχη της δικαστικής αστυνομίας εκπαιδεύονται για να αναλάβουν καθήκοντα, όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, τονίζοντας μάλιστα ότι η απόφαση για να ιδρυθεί το συγκεκριμένο σώμα είχε ληφθεί το 1836, με διάταγμα του Όθωνα, αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε.

Ταυτόχρονα ο Γιώργος Φλωρίδης, αποκάλυψε ότι μετά τις ευρωεκλογές θα έρθει στη Βουλή η νέα δικονομία για το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο τρόπος δηλαδή που δικάζει το Ανώτατο Δικαστήριο, με στόχο την επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης.

Όπως επεσήμανε έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές με τους ποινικούς κώδικες, «χρειάζεται όμως γενναία προσαρμογή και στο πειθαρχικό δίκαιο. Τα πράγματα στη δικαιοσύνη αλλάζουν και καλυτερεύουν» ανέφερε ο υπουργός.

