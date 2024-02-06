Χατζηδάκης στον ΣΚΑΪ 100,3: Είμαστε ανοιχτοί σε συζήτηση με τους αγρότες στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της οικονομίας

«Ο πρωθυπουργός υπήρξε σαφής. Είμαστε ανοιχτοί σε συζήτηση με τους αγρότες μέσα στο πλαίσιο, όμως, κάποιων ορίων που προσδιορίζονται από την οικονομία» τόνισε στον ΣΚΑΙ 100,3 ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.

«Μετρήσαμε τι μπορούμε να δώσουμε με βάση τις δυνατότητες της οικονομίας και του προϋπολογισμού. Δεν πρέπει να υποτιμώνται αυτά που δοθήκαν» πρόσθεσε και επανέλαβε πως ότι περίσσευμα υπάρχει στον προϋπολογισμό επιστρέφεται στην κοινωνία με την προϋπόθεση όμως ότι θα κρατήσουμε ένα σταθερό τιμόνι.

«Δεν είμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.

Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν προβλήματα στους αγρότες με δυσκολίες διαρθρωτικές στον αγροτικό τομέα εδώ και χρόνια, προσθέτοντας ότι στην Θεσσαλία είναι το μείζον θέμα.

Για την πορεία της οικονομίας ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα επιμείνει σε πολίτικη δημοσιονομικής σοβαρότητας τονίζοντας ότι βασικοί στόχοι είναι η στήριξη της κοινωνικής πολίτικης και η περαιτέρω μείωση των βασικών φορολογικών συντελεστών.

Επισήμανε ότι μετά και την επενδυτική βαθμίδα που πήραμε πρόσφατα, δανειζόμαστε πλέον με μια μονάδα πιο κάτω, περίπου στο 3% εξηγώντας ότι τα 10 δισ. που θα δανειστούμε φέτος με βάση το πρόγραμμα του ΟΔΔΗΧ, σε βάθος δεκαετίας, κοστίζουν στους φορολογούμενους 850 εκατ. ευρώ λιγότερα.

Τόνισε ότι η Ελλάδα παίρνει τα εύσημα γιατί έχει την ταχύτερη μείωση χρέους, ενώ έχει τριπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε επίσης έχουν γίνει εννέα αποκρατικοποιήσεις μέσα σε επτά μήνες που έφεραν έσοδα 5,7 δισ. ευρώ στη χωρά, ενώ το κενό ΦΠΑ από 23% το 2018 μειώθηκε στο 15% το 2023 με στόχο να υποχωρήσει στο 9% το 2024.

