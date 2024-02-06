Επανεμφάνιση του πυραύλου Tayfun στα τουρκικά ΜΜΕ: «Αν τον εκτοξεύσουμε από τη Σμύρνη θα πλήξουμε την Αθήνα»

Επανεμφάνιση του πυραύλου Tayfun στα τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα με αφορμή την υπογραφή για μαζική παραγωγή του Tayfun, όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Μετά τις υπογραφές, στα τουρκικά μέσα ξεκίνησε η συζήτηση: «Αν τον εκτοξεύσουμε από τη Σμύρνη θα πλήξουμε την Αθήνα».

Παρουσιάστρια CNN TURK: Θα μπορούσατε να μας πείτε το τι είναι ο Τayfun;

Τζοσκούν Μπασμπούγ, στρατιωτικός αναλυτής: «Αυτός είναι ο πρώτος μας βαλλιστικός πύραυλος για τον οποίο συνεχίζουμε να εργαζόμαστε. Όπως θυμάστε , και τότε πάλι κάναμε μαζί εκπομπή, είχαμε συζητήσει τον φόβο που είχε προκαλέσει στην Ελλάδα η πρώτη δοκιμαστική του βολή».

Δημοσιογράφος: Δηλαδή έχει βεληνεκές 480 χιλιόμετρα και προκαλεί καταστροφή.

Μπασμπούγ: Ναι είναι βαλλιστικός πύραυλος. Βλέπουμε και τις εικόνες απο την εκτόξευση τους. Αυτή είναι η εκτόξευση απο την Σινώπη. Σκεφτείτε κι αν η εκτόξευση γίνει απο την Αδριανούπολη.

Δημοσιογράφος: Θα πλήξουμε την απέναντι πλευρά.

Μπασμπούγ: Σκεφτείτε ποια σημεία θα πλήξουμε.

Δημοσιογράφος: Αν τον εκτοξεύσουμε απο τη Σμύρνη θα πλήξουμε την Αθήνα.

Μπασμπούγ: Nα υπενθυμίσουμε είναι ο πρώτος μας βαλλιστικός πύραυλος και ήδη γίνονται εργασίες για νέους πυραύλους και νέες δοκιμαστικές βολές.

Τούρκοι αναλυτές: «Η Ελλάδα με τα F-35 θα μπορεί να πλήττει στόχους σε οποιοδήποτε σημείο της Τουρκίας»

Η Ελλάδα θα έχει αεροπορική υπεροχή στο Αιγαίο

Ο Oυμίτ Γιαλίμ, πρώην γγ του του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας είπε: «Αν είχαμε μείνει στο πρόγραμμα των F-35 απο το 2018 μέχρι και σήμερα θα είχαμε 60 F-35. Kαθώς σχεδόν σε κάθε έτος θα παραλαμβάναμε 10 αεροσκάφη. Και μέχρι το 2029 θα παραλαμβάναμε άλλα 60 και η Τουρκική Πολεμική Αεροπορία θα είχε κάνει ένα τεράστιο άλμα.

Tώρα όμως τα πράγματα είναι δυσάρεστα. Η Ελλάδα με τα F-35 τα οποία θα μπορεί να τα απογειώνει απο Λήμνο, Λέσβο, Σάμο, Ρόδο και Κάρπαθο όπως και απο την Πάφο , θα μπορεί να πραγματοποιεί αεροπορικές επιχειρήσεις εναντίον στόχων σε οποιοδήποτε σημείο της Τουρκίας. Αυτά τα αεροσκαφη είναι αόρατα δεν τα εντοπίζεις Είμαστε αντιμέτωποι με έναν τεράστιο κίνδυνο. Και με αυτήν την κίνηση που έκαναν οι ΗΠΑ, η αεροπορική υπεροχή θα γέρνει υπέρ της Ελλάδας. Κατα την άποψη μου γι αυτο το λόγο η Τουρκία τους S-400 πρέπει να τους στείλει στο Αζερμπαϊτζάν και να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35».

Ένας χρόνος από τον καταστροφικό σεισμό της Τουρκίας - Δύο σεισμοί 7,7 και 7,6 Ρίχτερ άλλαξαν την Τουρκία

53.537 νεκροί, 107.000 τραυματίες, 3,5 εκατ. άνθρωποι εγκατέλειψαν την περιοχή.

Πηγή: skai.gr

