«Η επιτυχής ολοκλήρωση της διάθεσης μετοχών του Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» από το ΤΑΙΠΕΔ είναι ένα ακόμη βήμα μπροστά για την ελληνική οικονομία» δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή το ρεκόρ προσφορών για τις μετοχές του «Ελ. Βενιζέλος», που ξεπέρασαν τα 8 δισ. ευρώ.

Σε ανακοίνωσή του, ο Κ. Χταζηδάκης συνεχίζει:

«Πρώτον, το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, που υπερκάλυψε κατά 12 φορές την προσφορά, ανεβάζει την τιμή διάθεσης των μετοχών στο άνω όριο διακύμανσης και τα συνολικά έσοδα του Δημοσίου στα 785 εκατ. ευρώ.

Δεύτερον, η εισαγωγή του Αεροδρομίου στο ελληνικό χρηματιστήριο ενισχύει σημαντικά την ελληνική κεφαλαιαγορά, με την προσθήκη μιας επιχείρησης με μεγάλη κεφαλαιοποίηση.

Τρίτον, η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια πολλών άλλων πρωτοβουλιών που προχώρησαν μέσα σε 7 μήνες από τις τελευταίες εκλογές, τόσο από την πλευρά του ΤΑΙΠΕΔ όσο και από την πλευρά του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η αποεπένδυση από την Eurobank, την Alpha και την Εθνική Τράπεζα, η διάθεση μετοχών της Helleniq Energy, οι συμβάσεις παραχώρησης περιφερειακών λιμένων (Ηράκλειο, Καβάλα, Βόλος), η σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού.

Η κυβέρνηση στήριξε με αποφασιστικότητα αυτές τις πρωτοβουλίες αγνοώντας λαϊκίστικες αντιδράσεις, διότι πιστεύει στην επενδυτική δυναμική αυτής της πολιτικής. Όλες αυτές οι κινήσεις έχουν βρει πολύ θετική ανταπόκριση από τους επενδυτές και τις αγορές. Γεγονός που δείχνει την εμπιστοσύνη απέναντι στην ελληνική οικονομία.

Με αυτές τις πρωτοβουλίες μπαίνουν βάσεις για την προσέλκυση ακόμη περισσότερων επενδύσεων και για δυναμική ανάπτυξη σε γερά θεμέλια».





