Τα στοιχεία, της Εurostat και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις δηλώσεις επιβράβρευσης και τις εκτιμήσεις του επικεφαλής του Eurogroup και του ΟΟΣΑ, των οίκων αξιολόγησης, για τα μεγέθη της οικονομίας, «έβαλε στο τραπέζι» της συζήτησης του προϋπολογισμού του 2024, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης. Αυτές τις καταγεγραμμένες παραδοχές παρέθεσε ο κ. Χατζηδάκης, απέναντι, όπως είπε, στα στοιχεία της… "SYRIZAstat" που δίνουν την εικόνα ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι διεθνές παράδειγμα καταστροφής.

«Εμείς θα ακολουθήσουμε το επιτυχημένο μείγμα πολιτικής μας, επιταχύνοντας τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Θα προχωρήσουμε συνδυάζοντας τη δημοσιονομική σταθερότητα και σοβαρότητα, τις αναπτυξιακές πολιτικές, την πολιτική κοινωνικής συνοχής με αποτύπωμα», είπε ο κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε ότι το υπουργείο θα κάνει με τον καλύτερο τρόπο τη δουλειά του, ως πατριωτικό καθήκον, ώστε να ανέβει η Ελλάδα ψηλότερα.

«Στην πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup, που πήγα, ο πρόεδρος Πασκάλ Ντόναχιου μίλησε για την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ως παράδειγμα επιτυχίας, στην Ευρώπη και ως ευχάριστη έκπληξη όλα τα τελευταία χρόνια. Αργότερα, από τον Αύγουστο και μετά, βλέπω, φαντάζομαι και εσείς, τον έναν μετά τον άλλον τους οίκους αξιολόγησης, να αναβαθμίζουν την Ελλάδα και να της δίνουν την πιστοληπτική βαθμίδα. 'Ακουσα επίσης, στα τέλη Οκτωβρίου, την κ. Λαγκάρντ, της ΕΚΤ, που ήρθε εδώ και μίλησε και δημόσια, με τα πιο θετικά λόγια, για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης όσο και για την πολιτική μας, απέναντι στο τραπεζικό σύστημα. Διάβασα στον Economist, πριν από ένα- δύο μήνες, ένα ειδικό αφιέρωμα στην πολιτική που ακολουθούν τα κράτη της ΕΕ, απονέμει τα λεγόμενα μετάλλια του Economist, και το άρθρο ήταν εξαιρετικά θετικό, τόσο για την πολιτική μας, απέναντι στον πληθωρισμό, όσο και ως προς την πράσινη μετάβαση. Πριν από λίγες μέρες, ο Ματίας Κόρμαν, ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ, μίλησε για το πτωχευτικό πλαίσιο που υπάρχει στην Ελλάδα, το καινούργιο που υιοθετήθηκε επί Χρήστου Σταϊκούρα στον οποίο μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει και μομφή στη Βουλή και είπε ότι είναι υποδειγματικό, για τα στάνταρς του ΟΟΣΑ. Και επίσης, στην τελευταία συνεδρίαση την περασμένη βδομάδα του Eurogroup, ο ελληνικός προϋπολογισμός, αυτός που επικρίνεται τόσο σφοδρά από την αντιπολίτευση, ήταν ο προϋπολογισμός εκείνος, μαζί με έξι ακόμα ευρωπαϊκές χώρες, πέρασε χωρίς παρατήρηση, θεωρώντας το Eurogroup ότι είναι ένας προϋπολογισμός που ακολουθεί τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου», είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόσθεσε: «Αυτά λοιπόν έχω δει. Δεν θα σχολιάσω περαιτέρω την αντιπολίτευση διότι τη σχολίασε καταλλήλως ο ελληνικός λαός, κατά τις τελευταίες εκλογές, και παρέλκουν τα δικά μου σχόλια»

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στις εξελίξεις που προκάλεσαν τα θετικά σχόλια των θεσμικών παραγόντων της ΕΕ και των οίκων αξιολόγησης.

Στην ανάπτυξη, τα στοιχεία που κατέθεσε ο κ. Χατζηδάκης, όπως είπε, αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα έχει τώρα τον τρίτο υψηλότερο βαθμό ανάπτυξης, στην ευρωζώνη, πολύ μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Στις επενδύσεις, ο κ. Χατζηδάκης κατέθεσε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δείχνουν ότι το 2023 η Ελλάδα θα είναι τρίτη, σε ολόκληρη την ΕΕ στην αύξηση των επενδύσεων. Αλλά και σε σχέση με τις άμεσες ξένες επενδύσεις, ο κ. Χατζηδάκης κατέθεσε στοιχεία που δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει ρεκόρ 20ετίας.

Στις εξαγωγές, η Ελλάδα έφτασε επίσης σε ρεκόρ όλων των εποχών, με ποσοστό 49% του ΑΕΠ. «Η κομισιόν προβλέπει ότι η Ελλάδα θα είναι νούμερο ένα στην αύξηση των εξαγωγών το 2023 και νούμερο δύο, μετά τη Σλοβενία, το 2024», είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στο δημόσιο χρέος, που δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ελλάδα ξεκινάει από πολύ ψηλά, όπως είπε ο κ.Χατζηδάκης, η χώρα έχει την ταχύτερη αποκλιμάκωση, σε όλη την Ευρώπη και όλοι οι διεθνείς οργανισμοί προβλέπουν ότι αυτό θα συνεχιστεί με το μείγμα οικονομικής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση.

Στον πληθωρισμό, που «ουδείς αμφιβάλει ότι είναι πρόβλημα», ο υπουργός Οικονομικών κατέθεσε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφορικά με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή, που δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει χαμηλότερο πληθωρισμό και το 2023 και η πρόβλεψη αυτή είναι και για το 2024, από το μέσο όρο της ευρωζώνης.

Στην ανεργία, που «σύμφωνα με την αντιπολίτευση, η κυβέρνηση είναι σαν τον λίβα που καίει τα σπαρτά», ο υπουργός Οικονομικών κατέθεσε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από το 2009 που δείχνουν ότι «η ανάλγητη αυτή κυβέρνηση», μείωσε τον αριθμό των ανέργων και αύξησε τον αριθμό των απασχολούμενων.

Σε σχέση με την εξέλιξη των μισθών, ο υπουργός κατέθεσε στοιχεία για τον κατώτατο μισθό που δείχνουν ότι χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αγοραστική δύναμη, η Ελλάδα βρίσκεται στη 10η θέση στους 22 της ΕΕ, που έχουν τον κατώτατο μισθό. Αν δε ληφθεί υπόψη και η αγοραστική δύναμη, η Ελλάδα φτάνει στη 12η θέση από την 18η θέση που βρισκόταν.

Τα έσοδα



«Πράγματι η πολιτική που έχουμε εφαρμόσει έχει οδηγήσει να έχουμε φέτος αύξηση 9,1% των εσόδων, χωρίς αύξηση των φόρων», είπε ο Κωστής Χατζηδάκης και υπογράμμισε ότι αυτό συνέβη διότι:

πρώτον, αυξήθηκε η ιδιωτική κατανάλωση

δεύτερον, οφείλεται στην αύξηση των τουριστικών εισπράξεων

τρίτον, στην αύξηση μισθών και συντάξεων, γιατί υπάρχουν κρατήσεις και άρα μεγαλύτερα έσοδα για το δημόσιο ταμείο

οφείλεται στα πληθωριστικά φαινόμενα. «Δεν κρύβουμε τίποτε. Ως αποτέλεσμα τα παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, με πολύ μικρότερη συμβολή όμως το 2023 από το 2022, διότι περιορίστηκε ο πληθωρισμός», όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης

οφείλεται και στην εκτεταμένη χρήση πιστωτικών καρτών και στην αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών εν γένει.

Ο κ. Χατζηδάκης επεφύλασσε δύο «υστερόγραφα» για την αντιπολίτευση, κατά δήλωσή του, σε σχέση με την σημερινή κατάσταση. Αναφέρθηκε στο ιδιωτικό χρέος, κατέθεσε στοιχεία της Εurostat που δείχνουν ότι η Ελλάδα σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ, είναι πολύ κάτι από τον μέσο όρο και μάλιστα με πολύ μεγάλη αποκλιμάκωση. Κατέθεσε επίσης στοιχεία, της ΤτΕ, για την εξέλιξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που δείχνει ότι «το 2023 βρίσκονται στο 7,9%, από 48% το 2018». Σε σχέση με το κόστος ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, ο κ. Χατζηδάκης, κατέθεσε στοιχεία που δείχνουν ότι το κόστος είναι 30,9 δις και το όφελος για το δημόσιο είναι 33,4 δις ευρώ.

Τα βασικά μεγέθη

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες της κυβέρνησης και τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανέφερε ότι ο προύπολογισμός του 2024 προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,9%, αύξηση του ΑΕΠ από 222,8 δις στα 233 δις, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτών εκτιμάται ότι θα πάει από 4,1% στα 2,6%, οι επενδύσεις θα αυξηθούν 15,1%, η ανεργία θα αποκλιμακωθεί 0,1%. «Οι προβλέψεις αυτές είναι πολύ πολύ συγκρατημένες», είπε ο κ. Χατζηδάκης και κάλεσε την αντιπολίτευση να πάρει… τοις μετρητοίς τις προβλέψεις αυτές.

Οι προτεραιότητες

Προτεραιότητες της κυβέρνησης, είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, είναι παραπάνω έσοδα χωρίς αύξηση των φόρων, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, αποκατάσταση από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές, νέοι επενδυτικοί πόροι ύψους 12 δις μέσω του ΠΔΕ και του Ταμείου Ανάκαμψης και αύξηση των δαπανών για την υγεία και την παιδεία. Ο υπουργός αναφέρθηκε στα μόνιμα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος ύψους 1,6 δις ευρώ, από τον προσεχή Ιανουάριο ( αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, αύξηση στο αφορολόγητο, επίδομα μητρότητας για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, μείωση του ΕΝΦΙΑ για τις κατοικίες που ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές, μονιμοποίησης της απαλλαγής των πρώην δικαιούχων του ΕΚΑΣ από τη φαρμακευτική δαπάνη, άρση του παγώματος των τριετιών στους μισθωτούς και κατάργηση της μείωσης 30% επί των συντάξεων για τους απασχολούμενους συνταξιούχους). «Είναι μέτρα με κοινωνικό χρώμα και μέτρα μόνιμης στήριξης του εισοδήματος», είπε ο κ. Χατζηδάκης και αναφέρθηκε και στις μειώσεις φόρων, σε μόνιμη βάση, από το 2024: μονιμοποίηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε μεταφορές, σε υπηρεσίες που σχετίζονται με την υγιεινή, τον πολιτισμό, μείωση 10% του ΕΝΦΙΑ για κατοικίες που ασφαλίζονται για σεισμό πυρκαγιά και πλημμύρες, αύξηση αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά, μείωση το φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών και το φόρου ομολόγων, μείωση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, κατάργηση της παρακράτησης 30% στους συνταξιούχους που εργάζονται και μείωση 50% στο τέλος επιτηδεύματος.

Ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε ότι ο προϋπολογισμός προβλέπει αύξηση δαπανών για την υγεία, στα νοσοκομεία και αύξηση στον προϋπολογισμό του υπουργείου Παιδείας. Κατέθεσε δε στοιχεία ότι οι δαπάνες για την παιδεία αυξήθηκαν 15,7% από το 2019 και οι δαπάνες για την υγεία αυξήθηκαν 46,5%, ότι αυξήθηκαν 97,9% οι επιχορηγήσεις σε νοσοκομεία και μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας, ότι αυξήθηκε η επιχορήγηση των ασφαλιστικών ταμείων κατά 16,4%, αύξηση για τη ΔΥΠΑ κατά 40%, αύξηση στον ΕΟΠΥΥ κατά 26,3% και αύξηση στον ΟΠΕΚΑ. «Είναι αυτό κοινωνική πολιτική ή δεν είναι; Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει πολιτική η οποία παράγει αποτελέσματα. Παράγει αποτελέσματα για την οικονομία, για τους πολίτες, για τους πλέον ευάλωτους. Αυτό το μείγμα πολιτικής θα ακολουθήσουμε επιταχύνοντας τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Θα προχωρήσουμε συνδυάζοντας τη δημοσιονομική σταθερότητα και σοβαρότητα, τις αναπτυξιακές πολιτικές, την πολιτική κοινωνικής συνοχής με αποτύπωμα», είπε ο κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε ότι το υπουργείο θα κάνει με τον καλύτερο τρόπο τη δουλειά του, ως πατριωτικό καθήκον, ώστε να ανέβει η Ελλάδα ψηλότερα.

