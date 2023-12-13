Χάρης Δούκας: Όλα τα στελέχη για τις κρίσιμες θέσεις στον Δήμο Αθηναίων - Οι νέοι αντιδήμαρχοι

Τη σύνθεση της δημοτικής Αρχής ανακοίνωσε ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος και θα αναλάβει τα καθήκοντά του με την έλευση της νέας χρονιάς. Σε δήλωσή του, τόνισε μεταξύ άλλων πως «Θα υπηρετήσουμε τους πολίτες με βάση το σχέδιό μας».

Για πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου θα προτείνει τον Εμμανουήλ Βελεγράκη και οι 12 αντιδήμαρχοι θα είναι:

ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Μαρία (Μάρω) Ευαγγελίδου

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ: Θωμάς Γεωργιάδης

ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ & ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΙΑΣ: Όλγα Δούρου

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ: Ρωξάνη Ευαγγελία Μπέη-Καραμπότσου

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Νίκος Χρυσόγελος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ: Μαρία Στρατηγάκη

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ: Θανάσης Χειμωνάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: Γεώργιος Κωνσταντίνος Γιάνναρος

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ: Παναγιώτης Πάρης Χαρλαύτης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ: Γεώργιος Αποστολόπουλος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: Ελένη Ζωντήρου

ΥΠΟΔΟΜΩΝ: Ανδρέας Γραμματικογιάννης

Εντεταλμένοι σύμβουλοι ορίζονται οι:

ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ: Βαγγέλης Γιαννόπουλος

ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ: Ασήμω (Μίνα) Φούντζουλα

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ: Δέσποινα Λιμνιωτάκη

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: Τρύφων Καββαθάς

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ: Ιωάννα (Τζίνη) Γεννηματά

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Ζαχαρούλα Αγρογιάννη-Μουκριώτου

ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΟΛΗΣ: 'Αρτεμις Σκουμπουρδή

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: Βασιλική (Βάσω) Μπάρκα

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Νίκος Λαλιώτης

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ: Καλλιόπη (Πόπη) Γιαννοπούλου

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ: Έλενα Μαντζαβίνου

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: Χριστίνα Βασιλείου

ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Δήμητρα Σιδερή

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βασίλειος Π. Μπόκος

Η δήλωση του νέου Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα

«Τους ζητώ να είναι καθημερινά κοντά στους πολίτες»

«Δεσμευτήκαμε στις Αθηναίες και τους Αθηναίους να παλέψουμε για μια πόλη πράσινη και καθαρή, ασφαλή και δημιουργική και με έναν ισχυρό και συνεκτικό ιστό κοινωνικής αλληλεγγύης. Δεσμευτήκαμε για μια θετική αλλαγή στην καθημερινότητά των πολιτών και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις γειτονιές. Δεσμευτήκαμε για μια δημοτική Αρχή που λειτουργεί με διαφάνεια, λογοδοσία, αποτελεσματικότητα και καινοτομία. Η σημερινή ανακοίνωση των αντιδημάρχων και εντεταλμένων συμβούλων σηματοδοτεί την ισχυρή μας βούληση για να κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας. Σηματοδοτεί μια νέα αντίληψη για τη διακυβέρνηση και τις προτεραιότητες του δήμου Αθηναίων, με αλλαγή κατεύθυνσης της στόχευσης από τα ανεκπλήρωτα μεγαλεπήβολα σχέδια σε δράσεις και επεμβάσεις που απαντούν στις ανάγκες των πολιτών», δήλωσε ο κ. Δούκας και συνέχισε:

«Οι νέοι αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι σύμβουλοι αναλαμβάνουν την ευθύνη της υλοποίησης του σχεδίου μας. Σηκώνουν το βάρος ενός εφικτού οράματος και μπαίνουν μπροστά για να υπηρετήσουν τους δημότες. Αξιοποιούμε το δυναμικό της παράταξής μας, όλους τους δημοτικούς συμβούλους, τους οποίους ανέδειξαν με την ψήφο τους οι πολίτες. Τους ζητώ να αφοσιωθούν ολόψυχα στο έργο που αναλαμβάνουν, με αυταπάρνηση, τηρώντας πλήρως τους κανόνες και τη νομιμότητα, με διαφάνεια στις αποφάσεις τους και με ένα διαρκές πνεύμα συνεργασίας προς όλες τις κατευθύνσεις. Για αυτές τις αρχές έχουμε δεσμευτεί όλες και όλοι μας και είναι αδιαπραγμάτευτες.

Τους ζητώ να είναι καθημερινά κοντά στους πολίτες, να ανταποκρίνονται στα θέματα που αυτοί θέτουν, να αναζητούν λύσεις και να τις συζητούν μαζί τους, ενημερώνοντας για τις δράσεις μας. Μακριά από κάθε αλαζονική συμπεριφορά. Θα αξιολογούμαστε όλοι μας για το έργο μας, καθημερινά».

Και ο νέος δήμαρχος Αθηναίων κατέληξε: «Ξεκινάμε με αυτοπεποίθηση, πίστη και ταπεινότητα, έχοντας απόλυτη επίγνωση των δυσκολιών και των εμποδίων που θα βρούμε μπροστά μας. Είμαστε αποφασισμένοι να παλέψουμε για να αλλάξουμε την πρωτεύουσα της Ελλάδας, να αλλάξουμε την Αθήνα βελτιώνοντας τη ζωή μας. Θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.