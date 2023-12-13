Κασσελάκης: «Να δώσουμε τον αγώνα για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις

«Πριν από 80 ακριβώς χρόνια, στα Καλάβρυτα, έλαβε χώρα μία από τις μεγαλύτερες θηριωδίες των ναζιστών.

Άνθρωποι που χάθηκαν, οικογένειες που ξεκληρίστηκαν, απόγονοι που δε γεννήθηκαν ποτέ. Το αποτρόπαιο πρόσωπο της Ιστορίας», αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ που επισκέφτηκε σήμερα τα Καλάβρυτα για τις εκδηλώσεις μνήμης για την 80η επέτειο του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, τονίζει ότι «όλοι εμείς που επισκεπτόμαστε τον ιερό αυτό τόπο σήμερα, έχουμε μια τεράστια ευθύνη: να δώσουμε τον αγώνα για δικαιοσύνη. Για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις».

«Είναι ένας αγώνας στον οποίο αναφερόταν συχνά ο Μανώλης Γλέζος. Για να τον παραφράσω, ακόμα κι αν είναι να κερδίσουμε ένα ευρώ, αξίζει να δώσουμε τον αγώνα. Είναι ηθικό θέμα, είναι θέμα αρχής», σημειώνει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

