Συγχαρητήρια Οικονόμου σε ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης με φορολογικές απάτες

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνεχάρη τα στελέχη της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε φορολογικές απάτες ζημιώνοντας το δημόσιο ταμείο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Οικονόμου:

«Η Ελληνική Αστυνομία, μεθοδικά και αποτελεσματικά, εξαρθρώνει εγκληματικά κυκλώματα που επιδίδονται σε φορολογικές και άλλες οικονομικές απάτες, ζημιώνοντας βαριά το δημόσιο ταμείο και την κοινωνία μας. Συνεχίζουμε πιο δυνατά.

Θερμά συγχαρητήρια στο προσωπικό της ΕΛΑΣ για άλλη μια μεγάλη επιτυχία.»

