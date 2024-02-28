Χαρίτσης: Το έγκλημα στα Τέμπη δεν θα ξεχαστεί

Για ένα «συλλογικό τραύμα που δεν έχει κλείσει» γιατί «δεν αποδίδεται δικαιοσύνη» έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας σήμερα στη Βουλή.

Υπενθύμισε ότι «ο κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε στις 21 Μαρτίου 2023 ότι θα φροντίσει "να πάρουμε έναν μεγάλο προβολέα και να ρίξουμε άπλετο φως" ακριβώς στο τι έγινε», τονίζοντας ότι «αντί για προβολέα, πήρε χαλί για να κρύψει από κάτω όλες τις ευθύνες και τις παραλείψεις της κυβέρνησης που οδήγησαν σε αυτό το έγκλημα».

«Ένας χρόνος από εκείνη την μέρα που 57 ψυχές δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους. Από την ημέρα που 57 οικογένειες και μαζί τους όλη η χώρα βυθίστηκαν στο πένθος. Οι περισσότεροι, νέοι, φοιτητές και φοιτήτριες. Νέα παιδιά. Με όνειρα και ελπίδες που διακόπηκαν βίαια, άγρια, μέσα στον θόρυβο της σύγκρουσης των δύο τρένων, μέσα στη λάμψη της ανάφλεξης και της φωτιάς» είπε, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχουν λόγια ικανά για να απευθύνει κανείς στους συγγενείς των θυμάτων» και «δεν υπάρχουν λόγια ικανά για να απολογηθεί η Πολιτεία, το Κράτος».

Συνεχίζοντας, ο Αλ. Χαρίτσης στηλίτευσε τη μη σύσταση «προανακριτικής επιτροπής», «με αποκλειστική ευθύνη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας», υπογραμμίζοντας ότι «η ΝΔ προτίμησε να πάει σε Εξεταστική Επιτροπή και μάλιστα σε βάθος τόσων ετών ώστε να διαχυθούν οι ευθύνες».

Σε ό,τι αφορά την Εξεταστική, είπε ότι ακόμα και σ' αυτή αντί να εξεταστεί το «παραμικρό διαθέσιμο στοιχείο», η κυβέρνηση επέλεξε «προκλητικά» να μην καλέσει «σημαντικούς μάρτυρες, να μην αφήσει ούτε αυτούς που κλήθηκαν να απαντήσουν σε ουσιαστικά ερωτήματα». «Άρον άρον να τελειώσει και να κλείσει η υπόθεση αναίμακτα για την παράταξή σας και τους υπουργούς σας» είπε χαρακτηριστικά, ενώ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον πρωθυπουργό που «βιάστηκε να κάνει διάγγελμα για να μας πει ότι ήταν "ανθρώπινο λάθος"» αλλά και τον αρμόδιο υπουργό κ. Καραμανλή που «λίγες μέρες πριν το τραγικό συμβάν, μας έλεγε από τα υπουργικά έδρανα ότι είναι ντροπή να τίθεται ζήτημα ασφάλειας στα τρένα», κατηγορώντας τον για «εξαπάτηση και υποτίμηση της νοημοσύνης των πολιτών».

Αναφέρθηκε επίσης στο, «ανήκουστο για σιδηροδρομικό δυστύχημα», «να αλλοιωθεί αμέσως ο τόπος του δυστυχήματος» και επανέφερε το ζήτημα της «απόπειρας συγκάλυψης» από την κυβέρνηση, διαμηνύοντας: «Μη διανοηθείτε να σκεφτείτε ότι θα πετύχετε κάτι τέτοιο. Μη διανοηθείτε να σκεφτείτε ότι θα σας αφήσουμε το παραμικρό περιθώριο να το κάνετε».

« Δεν θα σας αφήσουμε. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας γι' αυτό. Κι όπως φωνάζουν οι φοιτητές που πήγαν στα Τέμπη, όπως ο λαός που διαδηλώνει σήμερα, δίνουμε μια υπόσχεση: Το έγκλημα στα Τέμπη δεν θα ξεχαστεί. Τελικά θα αποδοθεί Δικαιοσύνη» κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

