Στην πρώτη γραμμή του μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία της ΑΔΕΔΥ βρέθηκαν δίπλα - δίπλα ο Στέφανος Κασσελάκης και η Όλγα Γεροβασίλη.
Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν το καλό κλίμα της στιγμής ανάμεσα στους παραλίγο αντιπάλους για την προεδρία του κόμματος εάν δεν είχε ανακληθεί η απόφαση για εσωκομματικές εκλογές.
Μαζί τους ήταν και ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.
Δείτε φωτογραφίες:
