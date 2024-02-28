Λογαριασμός
Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν το καλό κλίμα της στιγμής ανάμεσα στους παραλίγο αντιπάλους για την προεδρία του κόμματος

Στην πρώτη γραμμή του μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία της ΑΔΕΔΥ βρέθηκαν δίπλα - δίπλα ο Στέφανος Κασσελάκης και η Όλγα Γεροβασίλη.

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν το καλό κλίμα της στιγμής ανάμεσα στους παραλίγο αντιπάλους για την προεδρία του κόμματος εάν δεν είχε ανακληθεί η απόφαση για εσωκομματικές εκλογές.

Μαζί τους ήταν και ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Δείτε φωτογραφίες:

