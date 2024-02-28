Σε νέα ανάρτηση προχώρησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης μετά το μήνυμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για τον ένα χρόνο από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο κ. Κασσελάκης επιτίθεται στον πρωθυπουργό κατηγορώντας τον ότι επέλεξε αυτή την ημέρα μνήμης «για να ανακοινώσει ουσιαστικά το πόρισμα της επιτροπής για τα Τέμπη» και τον καλεί «τουλάχιστον για σήμερα, για αυτή τη μέρα της μαύρης επετείου, να σεβαστεί τον πόνο των οικογενειών.»

Αναλυτικά η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη

«Ο κύριος Μητσοτάκης βρήκε αυτή την τραγική ημέρα, που η Ελλάδα πενθεί 57 ανθρώπους που χάθηκαν στο έγκλημα των Τεμπών για να ανακοινώσει ουσιαστικά το πόρισμα της επιτροπής για τα Τέμπη.

Επιμένει. Ισχυρίζεται πως δεν έφταιγε ο ίδιος, ούτε και κανένας από την κυβέρνησή του.

"Η Βουλή εξέτασε δεκάδες μάρτυρες με εκατοντάδες στοιχεία, ερευνώντας πώς τα ανθρώπινα λάθη συναντήθηκαν μοιραία με τα διαχρονικά κενά του κράτους", όπως ανακοίνωσε, με περίσσιο θράσος.

Παρεμβαίνοντας και προεξοφλώντας το αποτέλεσμα μίας διαδικασίας, που για την κυβέρνηση είχε μόνο ένα στόχο: Πώς να καλύψει τις εγκληματικές ευθύνες του Καραμανλή και των στελεχών της.

Αλλά το έγκλημα συνέβη εξαιτίας της παντελούς έλλειψης δικλείδων ασφαλείας στη λειτουργία των σιδηροδρόμων ως αποτέλεσμα της εγκατάλειψής τους από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Τον καλώ, τουλάχιστον για σήμερα, για αυτή τη μέρα της μαύρης επετείου, να σεβαστεί τον πόνο των οικογενειών. Να μην τους προκαλεί. Να σεβαστεί επιτέλους τους 57 νεκρούς. Να σεβαστεί τον πόνο και να αντιληφθεί την οργή ολόκληρης της κοινωνίας.

Εγώ έχω δεσμευτεί ότι δε θα κάνω βήμα πίσω. Θα είμαι μαζί με τις οικογένειες των θυμάτων μέχρι το τέλος. Μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Πραγματική δικαιοσύνη απέναντι στο πέπλο συγκάλυψης που θέλει να επιβάλει ο κύριος Μητσοτάκης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.