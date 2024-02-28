Στην απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Λάρισας βρέθηκε ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος σε δήλωσή του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο δυστύχημα των Τεμπών, που σήμερα συμπληρώνεται 1 χρόνος από την τραγωδία.

Ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στα ζητήματα των εργασιακών δικαιωμάτων, τονίζοντας πως το ΚΚΕ παλεύει για αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, ενώ σχετικά με το αγροτικά προβλήματα είπε ότι «χρειάζεται αγώνας για μείωση του κόστους παραγωγής, αλλά και αγώνας ενάντια στην ΚΑΠ που ξεκληρίζει τους αγρότες από τα χωράφια».

Παράλληλα μίλησε για το ζήτημα των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας, λέγοντας ότι «πρέπει να σταματήσουν», ενώ σχετικά με το ζήτημα που αφορά την δημόσια υγεία είπε ότι πρέπει να υπάρξουν προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών στα νοσοκομεία.

Τέλος ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρθηκε και στον ρόλο της 1η Στρατειάς στην Λάρισα κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «με επιτελείο εδώ στην Λάρισα εμπλέκει την χώρα μας σε πόλεμο, στέλνοντας φρεγάτες στην Ερυθρά θάλασσα για τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ».

Συγκεκριμένα, ο κ. Κουτσούμπας δήλωσε:

«Σήμερα αγωνιζόμαστε, παλεύουμε, διεκδικούμε για να μη συγκαλυφθεί το έγκλημα των Τεμπών, για να αποδοθούν όλες οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες που οδήγησαν στην σύγκρουση, στην έκρηξη και στον αθώο “χαμό” 57 ανθρώπινων ψυχών, τα περισσότερα παιδιά μας.

Αγωνιζόμαστε για αυξήσεις σε μισθούς, μεροκάματα, συντάξεις, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για εργασιακά δικαιώματα, πλήρη δικαιώματα, εργασία πλήρη και σταθερή, αορίστου χρόνου για όλους εργαζόμενους του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα.

Αγωνιζόμαστε για να μειωθεί το κόστος παραγωγής για τους Έλληνες αγρότες, για εγγυημένες κατώτερες τιμές, για ικανοποίηση όλων των αιτημάτων τους ενάντια στην ΚΑΠ της ΕΕ που τους ξεκληρίζει απ’ τα χωράφια τους.

Παλεύουμε για να καταργηθεί ο φοροληστικός νόμος της ΝΔ, που ψηφίστηκε με την ανοχή των άλλων κομμάτων, που γονατίζει τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, εμπόρους, επιστήμονες στις πόλεις και στα χωρία και κλείνει τα μαγαζιά. Να σταματήσουν εδώ και τώρα οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας αλλά και επαγγελματικής στέγης.

Παλεύουμε για Δημόσια Δωρεάν Υγεία, για κάλυψη όλων των αναγκών των νοσοκομείων με μαζικές προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών, άλλου βοηθητικού προσωπικού. Αγωνιζόμαστε για να αποσυρθεί το κατάπτυστο νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που επιβάλλει ουσιαστικά να χώνει όλο και βαθύτερα το χέρι στην τσέπη η εργατική λαϊκή οικογένεια για να σπουδάσει τα παιδιά της.

Αγωνιζόμαστε ενάντια σε όλες τις πολεμικές δαπάνες που γίνονται για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και εμπλέκουν τη χώρα μας στέλνοντας φρεγάτες -με επιτελείο εδώ από τη Λάρισα της ΕΕ. Στέλνουν φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα, σε άλλες θάλασσες εκτός συνόρων. Στέλνουν μακριά τις Ένοπλες Δυνάμεις μας για τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων.

Είμαστε όλοι ενωμένοι, εργάτες, αγρότες, επαγγελματίες, φοιτητές, μαθητές σ’ αυτό τον αγώνα. Συνεχίζουμε με πανελλαδικό μέτωπο αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, για ριζοσπαστικές αλλαγές στην ελληνική κοινωνία, για ικανοποίηση όλων των αιτημάτων των εργαζομένων, για να ανοίξει ο δρόμος για μια πραγματική πρόοδο και ελευθερία για τους εργαζόμενους και τον λαό μας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

