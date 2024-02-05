Στην Θεσσαλονίκη για την Agrotica μετέβη ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.

Ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε πως συνομίλησε με αγρότες συζητώντας τα προβλήματα αλλά και τις προοπτικές του κλάδου.

«Δύο μέρες γεμάτες ενέργεια και ελπίδα! Συζητήσαμε με αγρότες, εστιάζοντας στα προβλήματα και τις προοπτικές του κλάδου. Συναντηθήκαμε με παλιούς και νέους συντρόφους, αντλώντας δύναμη από την κοινή μας θέληση για μια αξιόπιστη αριστερή αντιπολίτευση», έγραψε αρχικά ο κ. Χαρίτσης.

«Στην έκθεση Agrotica, είδαμε το μέλλον στα μάτια των νέων παραγωγών. Συζητήσαμε με το αυτοδιοικητικό σχήμα του Σπύρου Πέγκα για το μέλλον της Θεσσαλονίκης και στηρίξαμε φοιτητές, διδάσκοντες και κινήσεις πολιτών που αγωνίζονται για μια καλύτερη πόλη. Η Θεσσαλονίκη έδωσε το στίγμα! Συνεχίζουμε δυναμικά για μια Ελλάδα που αξίζει στους πολίτες της!», πρόσθεσε στην ανάρτηση.

Πηγή: skai.gr

