Την έντονη αντίδρασή του για την αιφνίδια κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή για την επιστολική ψήφο, εξέφρασε ο πρόεδρος της ΚΟ Νέα Αριστερά, Αλέξης Χαρίτσης, χαρακτηρίζοντας μάλιστα την πρακτική ως «μικρό κοινοβουλευτικό πραξικόπημα».

Από το Ηράκλειο που βρίσκεται ο κ. Χαρίτσης, δήλωσε χαρακτηριστικά πως «χωρίς την παραμικρή διαβούλευση, χωρίς καν συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή, χωρίς καν να έχει περάσει από την επιστημονική υπηρεσία της Βουλής ήρθε μια τροπολογία η οποία ορίζει ότι ο μοναδικός τρόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας των εθνικών εκλογών για τους απόδημους είναι η επιστολική ψήφος».

Ακολούθως πρόσθεσε ότι «δυστυχώς είδαμε δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης να σπεύδουν να δώσουν τη συναίνεση τους στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και τελικά να αναγκάζονται να ανακρούσουν πρύμναν όταν είδαν ότι προχωράει αυτή η πραξικοπηματική λογική από την πλευρά του ΥΠΕΣ. Τα θεσμικά ζητήματα χρειάζεται να τα αντιμετωπίζουμε με δημοκρατική υπευθυνότητα. Αυτό κάναμε από την πρώτη στιγμή. Αναδείξαμε την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων και τους κινδύνους που εμπεριέχουν για τη δημοκρατία μας. Σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε. Η Νέα Αριστερά θα είναι η δύναμη της δημοκρατικής υπευθυνότητας, η δύναμη της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ελληνικού λαού»..

Πηγή: skai.gr

