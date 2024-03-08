Την πρότασή τους προς τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, να εκδώσουν κοινό πόρισμα στην εξεταστική επιτροπή για τη «διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών» επανέλαβαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Βασίλης Κόκκαλης και Γιάννης Σαρακιώτης.

«Η δικαίωση των αθώων θυμάτων είναι πολύ πιο πάνω από την μικροπολιτική. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, οι προσπάθειές μας να είναι κοινό πόρισμα δεν έχουν τελεσφορήσει» ανέφερε ο κ. Κόκκαλης με τον κ. Σαρακιώτη να προσθέτει ότι «σήμερα που τα βλέμματα ολόκληρης της κοινωνίας είναι στραμμένα στα πορίσματα για την εξεταστική των Τεμπών και η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών μιλά για συγκάλυψη, καταθέτουμε αίτημα προς τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, έστω την ύστατη στιγμή, να προσυπογράψουν το πόρισμα που θα καταθέσουμε την Κυριακή το πρωί».

Ερωτηθείς εάν στο πόρισμά του ο ΣΥΡΙΖΑ θα εντοπίζει «ποινικές ευθύνες για πολιτικά πρόσωπα», ο κ. Κόκκαλης απάντησε: «Βεβαίως».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

