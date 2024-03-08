Λογαριασμός
Μαρινάκης: Ο κ. Κούλογλου ομολόγησε διώξεις της δικαστικής εξουσίας κατά παραγγελία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

Οι εντός και εκτός συνόρων «ευαίσθητοι» για το κράτος δικαίου που συντάσσουν συκοφαντικά ψηφίσματα κατά της χώρας μας, θα αντιδράσουν σε όλα τα ανωτέρω; αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Μαρινάκης

«Σήμερα το πρωί ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου αποκάλυψε ότι με «πολιτική απόφαση» του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία «σίγουρα ήξερε ο Τσίπρας», «μπήκαν στο κάδρο» της Novartis συγκεκριμένα πρόσωπα «χωρίς να υπάρχουν επαρκή στοιχεία» εις βάρος τους. Ομολόγησε με περίσσιο κυνισμό για διώξεις της δικαστικής εξουσίας κατά παραγγελία της τότε κυβέρνησης», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Όλα αυτά σε συνέχεια της δήλωσης του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ κ. Κοντονή για «παρα-υπουργείο Δικαιοσύνης» που λειτουργούσε στο Μαξίμου και της παραδοχής του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα περί… «άτυχων χειρισμών» στις υποθέσεις Novartis και τηλεοπτικών αδειών», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε: «Αναρωτιόμαστε ποιος έλαβε την εν λόγω «πολιτική απόφαση»; Υπήρχαν και άλλες τέτοιες «πολιτικές αποφάσεις» που ελήφθησαν; Οι εντός και εκτός συνόρων «ευαίσθητοι» για το κράτος δικαίου που συντάσσουν συκοφαντικά ψηφίσματα κατά της χώρας μας, θα αντιδράσουν σε όλα τα ανωτέρω; ‘Η έπαθαν… σκοτοδίνη όπως ο κ. Κοντονής;».

