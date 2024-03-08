«Σήμερα το πρωί ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου αποκάλυψε ότι με «πολιτική απόφαση» του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία «σίγουρα ήξερε ο Τσίπρας», «μπήκαν στο κάδρο» της Novartis συγκεκριμένα πρόσωπα «χωρίς να υπάρχουν επαρκή στοιχεία» εις βάρος τους. Ομολόγησε με περίσσιο κυνισμό για διώξεις της δικαστικής εξουσίας κατά παραγγελία της τότε κυβέρνησης», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.
«Όλα αυτά σε συνέχεια της δήλωσης του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ κ. Κοντονή για «παρα-υπουργείο Δικαιοσύνης» που λειτουργούσε στο Μαξίμου και της παραδοχής του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα περί… «άτυχων χειρισμών» στις υποθέσεις Novartis και τηλεοπτικών αδειών», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε: «Αναρωτιόμαστε ποιος έλαβε την εν λόγω «πολιτική απόφαση»; Υπήρχαν και άλλες τέτοιες «πολιτικές αποφάσεις» που ελήφθησαν; Οι εντός και εκτός συνόρων «ευαίσθητοι» για το κράτος δικαίου που συντάσσουν συκοφαντικά ψηφίσματα κατά της χώρας μας, θα αντιδράσουν σε όλα τα ανωτέρω; ‘Η έπαθαν… σκοτοδίνη όπως ο κ. Κοντονής;».
