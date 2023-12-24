Χαρίτσης: Η κοινωνική δικαιοσύνη ξεκινά από το μέλλον της κοινωνίας μας, από τα παιδιά μας

«Η κοινωνική δικαιοσύνη ξεκινά από το μέλλον της κοινωνίας μας, από τα παιδιά μας», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης κατά την επίσκεψη του μαζί με τους βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου και Νάσο Ηλιόπουλο, στο Παιδικό Χωριό SOS στην Βάρη.

Ο επικεφαλής της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς, ανέφερε σε δήλωση του ότι επισκέφτηκαν τα παιδικά χωριά SOS, για να ευχηθούν καλές γιορτές στα παιδιά και σε όλη την κοινότητα των ανθρώπων «που επιτελούν ένα πρωτοποριακό και κοινωνικά αναγκαίο έργο». Τόνισε ότι «ο ευαίσθητος τομέας της παιδικής προστασίας και φροντίδας απαιτεί εμπειρία, επιστημονική αντίληψη και ανοιχτό, σύγχρονο, βλέμμα με οδηγό τα δικαιώματα του παιδιού και το βέλτιστο συμφέρον του». Τους ευχαρίστησε γι' αυτό και θύμισε τη συμβολή τους στη δημιουργία και εφαρμογή του νόμου 4538 του 2018 για την αναδοχή και υιοθεσία. «Είμαστε ευτυχείς, γιατί αυτός ο νόμος έχει επηρεάσει πλέον όλους τους φορείς παιδικής προστασίας της χώρας μας. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει σε ένα οικογενειακό περιβάλλον με ασφάλεια αγάπη σεβασμό και φροντίδα», είπε, σημειώνοντας ότι «στο στόχο αυτό η Νέα Αριστερά θα δώσει όλες της τις δυνάμεις. Γιατί η κοινωνική δικαιοσύνη ξεκινά από το μέλλον της κοινωνίας μας. Από τα παιδιά μας».

Οι τρεις βουλευτές της Νέας Αριστεράς αντάλλαξαν ευχές με παιδιά που φιλοξενούνται στην δομή (στα οποία και μοίρασαν δώρα) με τον παιδαγωγό και την φροντίστρια και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν μαζί τους. Όπως μετέφεραν πηγές της Κ.Ο. Νέας Αριστεράς, η κουβέντα τα είχε όλα. Από το ποδόσφαιρο και την αντιπαράθεση... Ρονάλντο ή Μέσι, την καθημερινοτητα των παιδιών, έως τις συνεδριάσεις της Βουλής, τις οποίες χαρακτήρισαν «λίγο βαρετές». Δέχτηκαν ωστόσο με χαρά την πρόσκληση του Αλέξη Χαρίτση να επισκεφτούν και να ξεναγηθούν στην Βουλή.

Οι Αλέξης Χάριτσης, Έφη Αχτσιόγλου και Νάσος Ηλιόπουλος, ενημερώθηκαν από τον πρόεδρο των Παιδικών Χωριών SOS και τον διευθυντή Συνηγορίας, κ.κ. Αντώνη Αλακιώτη και Στέργιο Σιφνιό, για τα προβλήματα, τις ανάγκες και τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν στο υφιστάμενο πλαίσιο, με τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς να δεσμεύονται ότι θα συμβάλουν και θα φέρουν τα ζητήματα αυτά στη Βουλή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

